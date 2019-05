Pablo Pérez: "No le fuimos a pedir la cabeza del DT al dirigente"

El mediocampista Pablo Pérez salió este viernes al cruce de los rumores respecto de un posible enojo con el entrenador Ariel Holan y desmintió que le hayan pedido a la dirigencia de Independiente “la cabeza” del técnico.

“Me molesta que se filtre, pero en este ambiente pasa siempre. En la reunión con Yoyo Maldonado (secretario del club) buscamos encontrar soluciones en la convivencia, en lo general, sobre si falta una pesa en el gimnasio, o un agua en la heladera. Entiendo que Independiente no juega bien al fútbol, pero son reuniones que se hacen simplemente para mejorar”, explicó en conferencia de prensa.

Y en ese sentido reveló que “no hay ningún problema” con Ariel Holan, pese a que “obviamente” no se llevan “bien entre los 40 tipos que integran el plantel, porque hay afinidad más con uno que con otro”.

“Con Ariel no hay ningún problema. No queremos que echen al técnico, no le fuimos a pedir la cabeza del DT al dirigente, ni nada de eso”, sostuvo.

“No solo tuvimos dos reuniones, fueron seis o siete reuniones con Ariel, puntualizando errores desde lo táctico, sobre el equipo y la convivencia. Son cosas para mejorar, a veces planteamos problemas y a veces mejoras y soluciones”, recordó.

Y el contexto, según explicó, también ayuda a que se promueva una charla entre los protagonistas de este momento de incertidumbre de Independiente, que el próximo martes deberá dar vuelta la serie ante Rionegro Aguilas de Colombia como local (perdió la ida 2-3).

“No estamos bien para no tener una charla, sentarnos como hombres civilizados para poder mejorar nuestro rendimiento adentro de la cancha”, indicó tras la práctica matutina.

Por eso, se mostró optimista de cara al último partido antes de las vacaciones del rojo, por la revancha de la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

“Nosotros sabemos usar la localía, no estamos confiados pero sí bien preparados. Estamos con bronca porque no nos gustó lo que hicimos de visitante, así que esperemos que esa bronca se transforme en positiva y la sepamos usar el martes para avanzar de fase”, concluyó.