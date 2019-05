Lionel Messi: "Me gustaría que Valverde siguiera"

Lionel Messi, crack del Barcelona y capitán de la Selección argentina de fútbol, que en junio jugará la Copa América en Brasil, abogó este viernes por la continuidad de Ernesto Valverde como entrenador del equipo blaugrana.

Messi defendió el trabajo del técnico del Barcelona a pesar de la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool, una dolorosa derrota por 4 a 0 en Inglaterra después de vencer 3 a 0 en el Camp Nou, en una concurrida rueda de prensa previa la final de la Copa del Rey, contra el Valencia, a jugarse este sábado en el estadio del Betis, en Sevilla.

“Me gustaría que siguiera. El año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación (ante la Roma, en la Champions League), y este año podemos hacer otro doblete, con una mancha mucho más grande. En dos años se perdieron dos partidos que te marcaron muchísimo. Más allá de eso, el resto fue bueno”, explicó el astro rosarino.

🔊 Messi: "Es una final. Tenemos la posibilidad de hacer un doblete y terminar bien la temporada" 💪 #TotsUnits pic.twitter.com/LP2QtFynHg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 de mayo de 2019



Para Messi, Valverde “hizo un trabajo impresionante todo el tiempo que estuvo”, y los despegó de “la eliminación contra el Liverpool”, porque “no tuvo culpa de nada”.

“Nosotros (los jugadores) somos los únicos culpables. Fue lamentable el partido que hicimos y la imagen que dimos. Te puede pasar un año pero no que te pase dos años. El entrenador tendrá parte de culpa, pero los máximos responsables somos nosotros”, dijo sobre una derrota que dejó muchas heridas en el mundo culé.

Messi no hablaba en rueda de prensa en Barcelona desde el 5 de mayo de 2015, en la previa de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Munich de Alemania.

Acompañado por el defensor Gerard Piqué, ‘Lío‘ reapareció en la sala de prensa del club catalán, repleta de medios de comunicación antes de la final de este sábado ante Valencia.

Una y otra vez, la derrota en Anfield volvía al ruedo: “No prometí traer la Champions, dije que haríamos todo lo posible. Tenemos que pedir perdón por no haber competido para jugar la final”, concedió Lio, quien admitió que la derrota ante el Liverpool “fue un golpe durísimo”.

Ni siquiera el Botín de Oro, el premio al mejor futbolista europeo de la temporada, ocupa su mente: “No tengo eso en la cabeza. Todavía estoy pensando en lo que pasó en Liverpool, que fue un golpe muy duro y todavía estoy en eso. Ahora hay que ganar esta final (la Copa del Rey) y sumar otro título”, añadió.

🔊 Messi: "No me he planteado dejar el Barça" pic.twitter.com/FLrwT8Dd3K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 de mayo de 2019



Por último, Messi negó que en algún momento pasara por su cabeza dejar el Barcelona tras la derrota en Anfield. “Tuve también muchas decepciones con Argentina y, sin embargo, lo sigo intentando. Pese a haber quedado eliminados de la Champions, no pienso en dejar el Barça para nada”, cerró.