En Salta se juega el Regional del NOA de hockey

El torneo es para categorías B y C en mujeres y C en varones.

El Campeonato Regional del NOA de hockey en las categorías B y C de damas y C de caballeros, se lleva a cabo en Salta hasta mañana.

Jockey y Universitario Rugby son dos de los principales protagonistas en damas B con dos victorias y un empate para cada equipo, mientras que Cachorros solo consiguió una igualdad hasta el momento.

Las albirrojas vencieron a Cachorros 3 a 1, empataron con Uni Rugby 2 a 2 y golearon a Mishky Mayu 4 a 0. Las verdes le ganaron 2 a 0 a Mishky Mayu y tras la igualdad con el Jockey, derrotaron 1 a 0 a Cachorros. Hoy a las 11.40, Jockey enfrentará a La Querencia en la cancha de la U y a las 13.20, en la rotonda de Limache, Universitario a Huirapuca, en semifinales.

En caballeros C, en tanto, Cachorros es el conjunto que lidera la zona única de la competencia con dos victorias y un empate. El escolta es Universitario Hockey.

El tricolor venció 2 a 0 a Unión, 2 a 1 a La Querencia y empató con Gymnasium 1 a 1. Uni Hockey le ganó a La Querencia 3 a 2, a Defensores de Esquiu 2 a 1 y perdió con Unión 1 a 0. Hoy se miden los salteños a las 15 en Uni (R).