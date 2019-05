Buruchaga: “Tenemos que seguir siendo fuertes de local”

La cabeza de todo Central Norte se enfoca en el partido de mañana frente a Ñuñorco, por la revancha de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur.

Eduardo Buruchaga, pieza clave en la defensa, vivió una gran semana luego del gran triunfo en la ida en Monteros.

“Estamos disfrutando lo que se puede, pero conscientes de que tenemos un compromiso importante; afrontándolo como tal, seguimos ajustando detalles para hacer un partido lo mejor posible”, sostuvo Buruchaga, quien además agregó: “Sabíamos que sería un partido duro, tienen buen equipo pero nunca dejamos de confiar y creer en nosotros, porque así lo hicimos durante todo el torneo, sin desmerecer a nadie, siempre respetando al rival. Ahora no será la excepción más en esta instancia, más allá de resultado no está nada dicho, tenemos que trabajar duro para cerrarlo el domingo y ganar el pase tan importante a la final”.

El lateral remarcó la fortaleza grupal, sobre todas las cosas que pasaron durante el torneo.

“El grupo se fue construyendo con el tiempo, es la realidad y todas estas cuestiones extrafutbolísticas siempre las fuimos manejando de una manera bárbara, no dejamos que algunas nos lleguen a perjudicar, como en la primera fecha que nos sacaron los puntos. El equipo siguió trabajando, concentrado en lo que tenemos que hacer; trabajar y entrenar, salir los domingos y jugar. Creo que nos fue bien, por eso en ese caso lo que pasó tomamos la misma postura, si bien estabamos al tanto, nos hicieron saber que no pasaría nada, eso da tranquilidad para seguir trabajando”.

Con respecto al partido de mañana frente a Ñuñorco, Buruchaga destacó: “Sabemos que nuestra cancha es más grande, el piso es mucho mejor, eso está para los dos equipos, estará en quien pueda aprovecharlo más. Tenemos que seguir haciéndonos fuertes de local, como lo venimos haciendo para cerrar la serie. Creo que será más duro que el partido pasado, ellos vienen con un resultado adverso y lo van a querer revertir. Será un partido lindo, duro y muy trabajado, más que el que pasó, porque te quedas afuera”.

Si se habla de ascenso, el entrerriano ya supo dar una vuelta olímpica.

“Tengo solo un ascenso, en Gimnasia, es algo lindo para todos lo que estamos acá, vinimos a Central a eso, somos conscientes. En lo personal me brindo al cien por ciento, lo vivo de una manera especial, disfrutando venir a entrenar, los partidos de los domingos, que es lo más lindo, con toda la gente que lleva Central Norte, eso como jugador es muy gratificante”.

Por último, Buruchaga, habló de la experiencia en el plantel.

“Los más grandes tenemos que llevar esa labor, lo mismo que el cuerpo técnico, y creo que se viene haciendo bien el trabajo, sin dudas que se van generado ansiedades y expectativas, más de afuera porque es normal, la ilusión de mucha gente y de nosotros mismos también. Se armó un plantel con experiencia y juventud, chicos con muchas ganas y que son cada vez más profesionales, eso se fue viendo partido a partido. Estamos bien por ese lado también”.