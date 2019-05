Alfaro: "Este objetivo no estaba en nuestro radar"

Gustavo Alfaro reconoció que la Copa de la Superliga no era uno de los objetivos a los que había apuntado al hacerse cargo del equipo y rescató "la fortaleza" de sus dirigidos por haber llegado a otra final.

"Este objetivo no estaba en nuestro radar. Cuando llegué eran otros tres: la clasificación a la próxima Copa Libertadores, ganar la final (de la Supercopa Argentina) con Central y meternos en octavos de la actual Libertadores", repasó Alfaro en conferencia de prensa.

Y en esa línea, agregó: "Cuando apareció esta Copa (de la Superliga), la sumamos. Tuvimos la suerte de poner a Boca en una nueva final".

En tanto, y más allá de que varios jugadores bajaron su nivel y de que el plantel sufrió algunas lesiones, Alfaro destacó al grupo como preponderante en estas instancias.

"Si estos jugadores nos pusieron en otra final no es por las bondades futbolísticas, sino por lo que es como grupo", sostuvo.

"Sin esa fortaleza que tienen no le hubiésemos ganado a Paranaense o a Central, no hubiésemos sacado a Vélez ni estaríamos en otra final", afirmó.

Por otro lado, "Lechuga" se refirió a las dificultades que tendrá para rearmar el equipo para la final con Tigre, sobre todo en la mitad de la cancha, donde perdió a los suspendidos Iván Marcone y Nahitan Nández y donde tampoco cuenta con Agustín Almendra, convocado a la Selección Sub 20.

"Por suerte tenemos una semana larga para probar y ensayar.

Podemos armar un centro de campo distinto, tal vez poniendo atrás una línea de tres", indicó al respecto.

Y concluyó: "Estoy tranquilo porque sé lo que es este vestuario. Sé que a cualquiera que ponga va a ser Boca el que va a jugar otra final".