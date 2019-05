Los docentes universitarios aceptaron la propuesta salarial del Gobierno

El Ministerio de Educación alcanzó hoy un acuerdo con las seis entidades gremiales que representan a docentes universitarios, que incluye un ajuste del 16% en tres cuotas, y dos instancias de actualización, luego de movilizaciones y paros durante el año.

El acuerdo establece aumentos de 4 por ciento en los meses de mayo y julio y de 8 por ciento en septiembre, pero lo que ayudó a destrabar la negociación fue la cláusula gatillo.

La primera actualización será cuando se conozca el índice de inflación de septiembre y la otra en febrero de 2020.

En la práctica esto significará que si los aumentos percibidos son inferiores a los indicadores del Indec, los profesores automáticamente tendrán un emparejamiento para no perder poder de compra.

El secretario general de UDA, Sergio Romero, explicó a NA que "el acuerdo es importante porque a los aumentos acordados, además ahora se tendrá la actualización de acuerdo a los indicadores del Indec".

Asimismo, Romero señaló que es "una mejora de los ingresos que estaban en 'negro' de 2018".

La reunión se llevó a cabo en la sede del Palacio Sarmiento, y fue encabezada por el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro; Manuel Vidal, jefe de Gabinete; Pablo Domenichini, secretario de Políticas Universitarias; Miguel Garófalo, director de Asuntos Gremiales; y Javier Mezzamico, subsecretario de Coordinación Administrativa.

Por el lado de los sindicatos universitarios firmaron el acuerdo los representantes de CONADU Histórica, CTERA, CONADU, UDA, FEDUN y FAGDUT.

"Estamos muy felices de haber alcanzado un acuerdo con los docentes y no docentes universitarios. Nuestra propuesta para el 2019 permitirá que todos los meses el salario muestre una mejora, en el monto o en la calidad de su composición", dijo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.

El funcionario destacó que se logró "el acuerdo de todas las organizaciones sindicales universitarias, algo que no pasaba desde 2016, y solo sucedió en 3 oportunidades en los últimos 10 años".