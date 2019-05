VIDEO Denuncia: El Chaqueño Palavecino insultó a un colega que soñaba con cantar a dúo con él

En Córdoba aseguran que el Chaqueño Palavecino hizo un papelonazo en un show cuando un colega subió al escenario para poder cantar con él. Renzo Tapia es fanático del cantaautor salteño y tenía el sueño de compartir escena con su “ídolo” en un recital en la Plaza de la Música de Córdoba.

Todo comenzó cuando unas espectadoras le pidieron al conocido músico que invitara a Renzo al escenario y todo desembocó en una angustiante situción. “Él se negó al principio y después preguntó ¿quién es Renzo?. Cuando me vio exclamó: Ah, pero es un viejo’‘, reveló Tapia en diálogo con Radio Suquía de Córdoba.

Afuera del escenario fue peor: “Cuando terminé, fui a saludarlo. Me miró y me dijo: Prepárate un grupo si querés cantar, la puta que te parió. Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir ... Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo”, contó.

El relato de Renzo en Facebook que se viralizó junto al video

“Él se negó al principio y después preguntó: ¿Quién es Renzo? Cuando me vio exclamó: Ah, pero es un viejo. Cuando subo al escenario me dice: Cantá vos, y yo le digo: Cantemos juntos maestro, usted es mi ídolo; y él me dice: No, cantá vos, a ver qué podés hacer”.

“En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo; Nno me toqués, entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema lo quiero saludar y ni me saludó. Seguí cantando me dijo, y cuando empiezo a cantar la otra canción él se va. Cuando voy saliendo para saludarlo me mira y me dice: Prepárate un grupo si querés cantar la puta que te parió”.

“Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo palabras que no las puedo ni repetir ... Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo”, cerró Tapia.