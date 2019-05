ANSES atenderá mañana con normalidad en sus oficinas de todo el país

Asimismo, ante la posibilidad de que no hubiera servicio de transporte de caudales, el organismo reiteró el adelanto para hoy martes de los pagos para jubilados y pensionados que debían cobrar mañana sus haberes (documentos terminados en 8 y 9 cuyo haber no supera la suma de $11.832).

Asimismo, ante la posibilidad de que no hubiera servicio de transporte de caudales, el organismo reiteró el adelanto para hoy martes de los pagos para jubilados y pensionados que debían cobrar mañana sus haberes (documentos terminados en 8 y 9 cuyo haber no supera la suma de $11.832).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que mañana miércoles atenderá con normalidad en sus oficinas de todo el país con los cronogramas de turnos asignados previamente.

Asimismo, ante la posibilidad de que no hubiera servicio de transporte de caudales, el organismo reiteró el adelanto para hoy martes de los pagos para jubilados y pensionados que debían cobrar mañana sus haberes (documentos terminados en 8 y 9 cuyo haber no supera la suma de $11.832).

A partir del 1 de junio, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarán un 10,74 por ciento, una medida que beneficiará a más de 13,2 millones de personas y que se suma al adelanto del 46 por ciento de la Asignación Universal por Hijo anunciado en marzo pasado por el presidente Mauricio Macri.

El incremento, el segundo de los cuatro previstos para el año en el marco de la Ley de Movilidad, impactará sobre 6,9 millones de jubilaciones y pensiones, más de 1,5 millones de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), y más de 4,8 millones Asignaciones Familiares (AAFF).

De esta forma, desde el próximo mes, la jubilación mínima pasará de 10.410,37 pesos a 11.528,44 pesos, para acumular una suba del 23,55 por ciento en el año.