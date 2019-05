Un músico del Chaqueño habló sobre el incidente en Córdoba y contó su versión

El bandoneonista Juan Manuel Alzogaray (46), miembro estable de la banda que acompaña al Chaqueño Palavecino (59) en sus presentaciones, se volcó a las redes y dio su versión de lo ocurrido durante un show en la Plaza de la Música de Córdoba, el último fin de semana.

Es que, para los que no están al tanto, el reconocido cantante de folklore fue acusado de maltratar a un fan, identificado como Renzo Tapia, en el concierto antes mencionado.

‘Me miró y me dijo: ’Prepárate un grupo si querés cantar, la puta que te parió’‘, aseguró el presunto damnificado que había subido al escenario con el deseo de cantar junto a su ídolo.

En tanto, el Chaqueño se despegó de esas acusaciones a través de un posteo que realizó en las últimas horas en Instagram. ‘Es una pena que siempre toda la atención esté sobre lo malo, es una pena que la mentira tome siempre partida‘, remarcó.

¿Pero qué fue lo que verdaderamente ocurrió? Por lo menos para Alzogaray todo se trata de una ‘barbarie‘, una mera campaña de difamación para un artista de la talla del Chaqueño ‘que es capaz de dar a dos manos ayuda a cantores, bailarines y músicos‘.

‘Estoy indignado con este cantor‘, comenzó diciendo el músico del intérprete de La ley y la trampa. Y siguió con un punteo de los hechos ocurridos de acuerdo a su parecer.

En detalle, el bandoneonista indicó que Tapia mandó a una mujer mayor a pedir que lo dejaran cantar entorpeciendo un show ‘a los gritos‘ y diciendo que ‘al Chaqueño Los Chalchaleros le habían dado una mano en subir al escenario y él se había olvidado de eso‘.



‘Los Chalchaleros no lo hicieron subir en su show. Ellos le dieron lugar a que cante antes que ellos y ese día, con una sola canción, el Chaqueño se ganó todo el público. No subió de prepo‘, arremetió el músico del cantor nacido en Salta.

Además, él también llamó ‘chico malcriado‘ y ‘encaprichado‘ a Tapia. Y lo fulminó al tratarlo de mentiroso. ‘Para los medios te acercaste a decir lo que te convenía y lo que quisiste‘, sumó al respecto.

El artista también cuestionó la manera en que, según él, Renzo ‘quiere llegar a ser un grande‘ y destacó que ninguna figura en el ambiente ‘invita a gente del público a cantar en el escenario‘. ‘Es para evitar estas estupideces que vos estás planteando injustamente‘, le dijo.

‘Ahora yo te pregunto Renzo Tapia si en tu show te pongo a una mujer a gritarte en todo momento no te enojarías. El show del Chaqueño no es un programa de suban y canten, la gente paga su entrada para ver a su ídolo‘, indicó el bandoneonista.

Y agregó: ‘Espero que en tu carrera hagas subir a cientos de cantores y nunca te pase esto de que aparezca uno como vos, nene caprichoso con caprichitos de subir y mandar a que te jodan un show‘.

‘La próxima vez tené más respeto, ¿o no te enseñaron a respetar? Cuando es sí, es sí, y cuando es no, es no. Te bautizo como Renzo Tapia Chico Caprichoso y con rabia digo ’hay cada pelotudo en esta vida que se piensa que soplando se hacen botellas’‘, cerró.



