Cuatro argentinos buscan la tercera ronda en Roland Garros

Luego de un gran arranque en Roland Garros para el tenis argentino, en el que solamente cayó Guido Andreozzi ante su compatriota Guido Pella, este miércoles continuarán las ilusiones, ya en busca de la tercera ronda.

En primer turno, Guido Pella, el tenista más ganador sobre arcilla en la temporada, se verá con el local Corentin Moutet. El N° 23 del mundo buscará no ser sorprendido por un jugador que se encuentra 110° ATP pero que fue invitado por la organización.

El único antecedente le trae buenos recuerdos al bahiense, ya que fue victoria en 2018 en San Pablo, ciudad en la que ganó su primer ATP un año más tarde.

Vale destacar que hay un argentino asegurado en la siguiente instancia, ya que Leonardo Mayer (68°) se topará con Diego Schwartzman (20°). En cuartos de final de Hamburgo 2018, único choque entre sí, fue triunfo del correntino, antes de caer en la final.

Además, Juan Ignacio Londero (78°), que viene de sumar su primera victoria en torneos del Grand Slam, ahora va por otro golpe ante el también francés Richard Gasquet (39°), que intenta reencontrarse con su tenis en un año que recién comienza para él, luego de convivir con las lesiones.

Además, Rafael Nadal, N°2 del mundo y dueño del récord de 11 títulos en Roland Garros, juega en la segunda ronda con el alemán Yannick Maden (114°), al que nunca se cruzó en el circuito ATP. También verá otra vez acción Roger Federer (3°), el hombre con más coronas de Grand Slam, con 20, y jugarácon Oscar Otte (144°), otro tenista alemán proveniente de la etapa clasificatoria.

El programa

Para mañana

Por ESPN

A las 6

S. Tsitsipas (Grecia) vs. H. Dellien (Francia)

A las 7.30

Y. Maden (Alemania) vs. R. Nadal (España)

A las 9.30

O. Otte (Alemania) vs. R. Federer (Suiza)

Por ESPN2

A las 6

C. Moutet (Francia) vs. G. Pella (Argentina)

A las 7.30

J. Londero (Argentina) vs. R. Gasquet (Francia)

A las 9.30

L. Mayer (Argentina) vs. D. Schwartzman (Argentina)

A las 9.30

S. Wawrinka (Suiza) vs. C. Garín (Chile)

.