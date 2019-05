El juez Ramos Padilla subrayó que el fiscal Stornelli “no es el eje de la investigación”

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, subrayó hoy que el fiscal Carlos Stornelli "no es el eje de la investigación" que encabeza sobre una banda dedicada al espionaje ilegal, ante lo cual remarcó que no busca afectar la causa de los cuadernos.

"Me gustaría aclarar que estamos investigando una asociación ilícita, una banda dedicada al espionaje ilegal, que tenía actividades en todo el ámbito del país y el extranjero. Hacía espionaje político, judicial, empresarial y económico. Esta causa poco tiene que ver con la causa cuadernos, como así tampoco tiene nada que ver con la causa de Los Monos", sostuvo el magistrado.

Respecto de las acusaciones acerca de un presunto interés en afectar la causa de los cuadernos, afirmó: "Nada más alejado de eso. De ninguna manera soy el juez de los jueces ni tengo capacidad para afectar aquellas investigaciones".

"De ninguna manera tengo nada que esconder. Sirve aclarar que esta investigación no afecta a aquellas, lo que pasa es que estamos investigando una red de espionaje que se ha valido de todo, absolutamente de todo. Prefiero ser muy cuidadoso porque estamos analizando la situación del Poder Judicial, de los periodistas. De esto se sale con mejor Poder Judicial, con más periodismo", explicó.

En declaraciones al canal TN, Ramos Padilla remarcó que "hay un caso puntual que atrae la opinión pública en general que es el de un fiscal federal de Capital Federal, pero que sin lugar a dudas no es el eje de la investigación".

De todos modos, indicó que "lo que sí tiene que ver es con las actividades de espionaje que se pueden desarrollar en algunos casos a la sombra de esas investigaciones" y recordó que en una resolución descartó "de plano que alguno de los funcionarios estuviera involucrado en el reclamo de dinero".

A la vez, para graficar su punto de vista, Ramos Padilla destacó que si no se toma en cuenta la causa iniciada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, "quedan más de 30 operaciones por investigar".

"Por eso lo importante es decir no es que hay un juez bueno y uno malo, un fiscal bueno y uno malo. Esta causa lo que tiene es una discusión de sentido: cuál es el rol que nosotros vamos a permitir que tengan los agentes de inteligencia, los periodistas, los abogados, porque todos podemos vernos engañados por aquellos que se prestan a estas maniobras", agregó.

E insistió: "Lo importante es cuál va a ser la discusión que vamos a generar en torno a los servicios de inteligencia, ya sean estatales o no estatales. Esto no tiene un límite, no tiene un comienzo, no decimos que es de esta gestión o del otro Gobierno".

En ese sentido, el juez también se refirió a los cuestionamientos que recibió de parte de dirigentes oficialistas, que lo vinculan con el kirchnerismo.

"Por más que me quieran vincular con un sector u otro, yo me tengo que atener a las pruebas. Pocas veces se ha encontrado tanta prueba en un expediente en que se investiga el espionaje", remarcó.

Y añadió: "Puedo tener mi ideología. Me parece que a lo largo de mi vida he estado más cerca en algunos casos de algunas personas a las que me toca investigar que aquellas a las que dicen que puedo llegar a tener una vinculación. Lo cierto es que más allá de una cosa u otra, en los juzgados litigan absolutamente todos. Venga quien venga, si no hay pruebas, ninguna causa va a funcionar. Es una cuestión de sentido: se está dando un debate acerca de cuál es el modo en que nosotros queremos avanzar en las investigaciones judiciales".

Consultado respecto a Stornelli, que se negó en reiteradas ocasiones a prestar declaración y por lo cual fue declarado en rebeldía, Ramos Padilla evitó ahondar en el tema.

"Prefiero no hablar sobre la situación de un imputado en particular y su estrategia. No lo puedo juzgar en ese sentido. Lo que sí puedo decir, porque está en el expediente, es que la causa va mucho más allá" de la figura del fiscal federal, manifestó el juez de Dolores, que aclaró que "lo que se busca es encontrar la verdad".