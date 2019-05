Central Norte, con las defensas altas para la final

El cuervo disputó 17 encuentros a lo largo del campeonato y le quedan los dos más importantes para lograr el gran objetivo, la dos finales frente a Guaraní Antonio Franco.

Durante esos partidos, Central Norte mantuvo en cero su valla durante ocho encuentros y solamente le marcaron en diez oportunidades. Esto habla de un buen trabajo en la faz defensiva, más allá de las buenas actuaciones de Mauricio Pegini, dando seguridad desde los tres palos.

Leandro Beterette por el sector derecho, Federico Rodríguez y Patricio Krupoviesa, como dupla central, más la presencia de Eduardo Buruchaga por la banda izquierda, son el cuarteto ideal para el esquema defensivo de Ezequiel Medrán.

La experiencia de cada uno de ellos es clave para afrontar esta clase de partidos y uno de los puntos altos de esta defensa es la altura, no solo para defender, sino para estar presentes en cada pelota parada.

Beterette ya sabe lo que es jugar una final, tal como lo hizo en el 2017 frente a Racing de Córdoba, incluso marcando un gol en aquel encuentro.

“Creo que fuimos de menor a mayor y en lo personal también. Yo sabía que había llegado sin pretemporada, lo único que quería era estar entre mis compañeros y hoy por hoy lo estoy. Creo que estamos en un buen momento, no solamente en lo defensivo, sino en todas las líneas. Estamos siendo sólidos, regulares y estoy muy contento de volver a estar en una final con este club que quiero. Esta semana a laburar, recuperar a compañeros y pensando en lo que sería el partido de ida, que va a ser duro, pero estamos a la altura y estamos concentrados”, manifestó el defensor.

Federico “Bocha” Rodríguez, un histórico de Gimnasia y Tiro, también estuvo en la campaña del cuervo que estuvo cerca de ascender a la B Nacional en el 2011. “Fuimos mejorando partido a partido, estamos bien los cuatro de atrás. Aparte hay jugadores que tienen ya varios campeonatos encima y ojalá que sigamos de la misma manera. Lo importante es que en el último partido no nos convirtieron y que nos estamos haciendo duros para los delanteros rivales. Obviamente que tenemos que seguir mejorando ahora, que vienen estos dos partidos que van a ser dos finales. Ahora hay que prepararnos y tratar de estar en todos los detalles y estudiarlos bien a los delanteros para que no nos compliquen”, expresó el Bocha, que tiene un tanto en este torneo.

Patricio Krupoviesa llegó a Central Norte esta temporada, pero antes ya defendió la camiseta de Central Norte en una final por el ascenso, en 2016, frente a Huracán Las Heras. Incluso, en la definición por penales que perdió el cuervo, el tucumano convirtió su ejecución.

“Nos tuvimos que conocer primero, nunca habíamos jugado juntos ninguno de los cuatro. Con el correr de los entrenamientos, de los partidos, fuimos mejorando. Al principio no coordinábamos bien los movimientos, pero desde la segunda rueda de la etapa clasificatoria creo que tomamos más rodaje, las cosas nos salieron mejor, estábamos más firmes, recibimos pocos goles. Creo que se notó también que el equipo recuperaba más rápido la pelota y ya en los play-offs fuimos mejorando partido a partido, creo que ningún equipo nos hizo más de un gol en los play-offs. Nos consolidamos, no solo los defensores, sino los mediocampistas. Por suerte estamos pasando por un buen momento y ojalá que la final no sea la excepción”, sintetizó el defensor tucumano, quien además marcó tres tantos en lo que va del torneo.

Eduardo Buruchaga, el último del tándem, es el único que logró ascender de la defensa: le tocó dar la vuelta olímpica con Gimnasia en 2011 y ya tiene un largo recorrido en el fútbol de ascenso. “Se está haciendo un buen trabajo durante todo el torneo, no solo los que estamos jugando, sino a los que les tocó entrar, es un trabajo bárbaro desde el primero hasta el ultimo. En lo defensivo también depende de los once que entramos al campo. Contra Ñuñorco sabíamos que se podía presentar un partido así, con ataques que controlamos bien. El equipo trabajó bien. Hay que destacar a todos los compañeros por el sacrificio que se hace, el brindarse para cada situación. Cada partido es diferente y el cuerpo técnico trabaja mucho en la faz defensiva”, dijo.