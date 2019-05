Municipales piden a la Provincia una solución para sus salarios

A un mes de iniciado el conflicto entre los trabajadores del municipio de Campo Santo y el intendente Mario Cuenca, debido a un supuesto cálculo erróneo de los sueldos desde fines de 2016, que llegó a pagar sueldos superiores a los 150 mil pesos, incluido el del intendente, no se pudo arribar a un acuerdo entre las partes, por lo que los trabajadores decidieron llevar la protesta a la capital salteña. Ocurre que tras el pago de sobresueldos en ese municipio, siguió un recorte del 50% de los haberes de la gran mayoría de los empleados, muchos de los cuales cobran paupérrimas sumas mensuales.

El delegado de UPCN, Gerónimo López, manifestó que el intendente Mario Cuenca sigue con la decisión de descontar el 50% de los haberes a los trabajadores y adujo que hasta el momento no informó a ningún gremio, en detalle, cuál fue el error de la mala liquidación. López explicó que Campo Santo cuenta con 120 empleados, de los cuales solo dos cobran más de 100 mil pesos, uno 70 mil, mientras que 12 municipales tienen sueldos de 50 mil, el resto gana menos de 10 mil pesos, estos últimos son los verdaderos perjudicados ya que sufrieron el recorte total de sus salarios y literalmente no tienen qué comer.

Por este motivo, un grupo de 45 empleados de esa comuna se hicieron presentes frente al Palacio Legislativo salteño a fin de dar a conocer la situación de conflicto salarial que están atravesando. Fueron recibidos sólo por el diputado Germán Rallé, y luego los camposanteños procedieron a realizar una marcha alrededor de la plaza 9 de Julio. "Queremos que esta situación se conozca, por mi parte también me dirigí hasta el Grand Bourg, donde me reuní con el doctor Martín Ávila, quien me dijo que están esperando los resultados de una auditoría de la Provincia, pero ellos también están convencidos de que hay un error en la liquidación. En el caso de ATE, estamos de acuerdo con eso, nosotros peleamos por los que menos ganan, también aceptamos el aumento de 5.000 que nos ofrece Cuenca, pero además de ese monto debe otorgar el 35% ya acordado, de los cuales sólo resta el 22% porque la otra parte ya fue abonada, pero Cuenca no quiere pagar", explicó José Arce, secretario general de ATE Güemes.

El gremio de UPCN mantiene su postura de que no hay error en las liquidaciones que se cuestionan (que arrastrarían cambios erróneos desde 2016), y que los sueldos deben seguir abonándose sin modificaciones. En la jornada de hoy continuarán las protestas en la capital salteña, repitiendo la modalidad de marcha por las calles céntricas, pidiendo prontas soluciones a este conflicto.

Lo que dice Cuenca

La última reunión conciliatoria entre los empleados y la comuna camposanteña tuvo lugar el lunes 29 de abril en el Grand Bourg, donde tampoco arribaron a ninguna solución.

Sobre esta última reunión, el intendente Mario Cuenca expresó: "Creo que los gremios no quieren entender que hubo un error en las liquidaciones, por ejemplo UPCN insiste en que todo está bien y deben seguir contando con esos gigantescos montos, pero así no hay plata que alcance, es imposible afrontar un gasto semejante, yo les ofrecí $5.000 de aumento a todos por igual hasta fin de año, pero a cuenta del 35% cuyo acuerdo ya firmamos. No puedo dar 5.000 más el 35%. Yo entiendo que debemos mejorar a los de abajo, por eso propuse una suma fija, lamentablemente no la aceptaron y creo que todo el conflicto se va a judicializar".

Con respecto a un conflicto que se originó cuando los empleados municipales notaron que el importe depositado en sus sueldos correspondientes al mes de marzo era un 50% menor al esperado, o sea la mitad, Cuenca dijo: "Quiero aclarar que no estamos debiendo el pago de ningún sueldo, en ese sentido estamos al día. Si logramos un acuerdo, el incremento que sea acordado se abonará de inmediato, pero no puedo continuar pagando enormes sumas porque pongo en riesgo a toda la población, los empleados representan sólo el 1% de la comunidad y o debo gobernar para todos, debo ser prudente a la hora de manejar fondos públicos".

La jornada de ayer transcurrió con tranquilidad en Campo Santo, debido a que la protesta de los empleados municipales y sus gremios, se trasladó a la Legislatura salteña, donde continuará hoy.