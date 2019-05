Cuadrado: "Ahora llegó el momento de unirnos todos por Juventud”

Adrián Cuadrado fue el hombre elegido para encarar desde lo futbolístico esta refundación de Juventud Antoniana que arrancará en dos semanas en el Anual de la Liga, y cuyo objetivo principal es el Regional Amateur el año que viene.

Cuadrado habló del descenso, del dolor como hinchas y de lo que se necesita para reconstruir al santo.

“Conozco al club. Lo hablaba con los más chicos del plantel, yo también salí de las inferiores y conozco cada rincón de este club. Trabajaremos tratando de que los chicos crezcan en estos 5 meses de Anual y que podamos adquirir una identidad futbolística. Hay que dar vuelta la página, pensar en lo que viene. Siempre mirando adelante, al futuro y solo mirar atrás para ver los errores y no volver a cometerlos”, expresó Cuadrado en diálogo con El Tribuno, para luego tocar el tema del descenso que se quiere dejar atrás y la chance que él tuvo de jugar aquella final fatídica con Central Norte en 2014.

“Lo que pasó, pasó, no reniego de eso, me tocó dirigir aquel partido de la permanencia hace cinco años. Hay que meterle para adelante, unir fuerzas hinchas, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y todos los que quieren a Juventud tienen que empezar a acercarse para que todos trabajemos en un mismo fin, retornar al Federal. No quiero hablar para atrás. Me golpeó el descenso, nadie lo esperaba, nos tomó de sorpresa. Duele como hincha, pero también como salteño. Gimnasia está en la misma situación. El fútbol salteño está necesitando otras cosas. No es fácil, hay que laburar y tratar que los más chicos crezcan lo antes posible para estar a la par de los jugadores del nivel de un Nacional B por lo menos, tenemos que trabajar pensando en eso”.

Para el entrenador salteño “hay chicos que juegan muy bien y se tienen que dar cuenta, tienen que hacer un clic para ser jugadores profesionales y vivir de esto, están a tiempo para mejorar en todos los aspectos, en la alimentación, en el descanso, en el trabajo, en poder capacitarse psicológica y físicamente. Si a nosotros nos tocó siendo de inferiores y pudimos llegar a jugar en Primera, ¿por qué no ellos? Todo depende de las ganas de poder progresar que ellos tengan, de la cabeza”.

Cuadrado también aconsejó a esos chicos que desde hoy comienzan a jugar un rol fundamental y de protagonismo: “Hay que trabajar en todos los aspectos, no solo tenés que jugar bien al fútbol, sino también saber cuidarte, ser profesional, alimentarte bien, trabajar bien en la semana y sobre todo ser constante. En la constancia y en la seguridad que ellos tienen de ser jugadores profesionales van a encontrar el camino”. Con relación a su posible continuidad en el cargo, pensando en el Regional del año que viene, Cuadrado no ocultó su deseo: “Ya me tocó dirigir al equipo en otro momento, y sí, tengo muchas ganas. Es importante tener esas ganas para poder trabajar. Calculo que mi trabajo hablará por sí solo”, cerró.

Sobre Central Norte

Cuadrado también se refirió a la necesidad de un ascenso para el fútbol salteño. Y aunque evitó hablar de aquel por el que pelea Central Norte, se expresó también sobre el único equipo en competencia federal.

“Solo quiero hablar de Juventud (risas). Tengo amigos en el cuerpo técnico de Central y les deseo lo mejor, porque lo que se viene para Salta es duro: un Regional en el que habrá una sola plaza para el fútbol salteño. Y el deseo de Juventud es volver cuanto antes”, señaló.