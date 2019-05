Bolsonaro pidió "a Dios" que Cristina Kirchner no vuelva a la presidencia

‘Si Macri no está yendo bien, paciencia, luchen para mejorar, o (elijan) alguien de su línea, pero lo que no puede es volver Cristina”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró que si la expresidenta argentina Cristina Fernández vuelve al poder Argentina se convertirá en una Venezuela y, por ello, pidió a Dios que impida su eventual regreso.

El capitán de la reserva del Ejército volvió a expresar su preocupación con el regreso al poder del kirchnerismo en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

‘Con la vuelta de Cristina (Fernández) Kirchner -pido a Dios que no suceda- nuestra querida Argentina se convertirá en una Venezuela‘, afirmó el presidente brasileño durante un pronunciamiento a través de su canal de Facebook.

Bolsonaro resaltó que Fernández está vinculada a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, a Cuba y a la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a quienes culpa del declive económico de la región.

Del lado de la oposición -según destacan los medios internacionales- no hay una definición clara, pues un buen número de peronistas de diferentes corrientes tienen la ambición de disputar la Presidencia e, incluso, se baraja la posibilidad de una candidatura de Cristina Fernández, quien se mantiene en silencio.

‘Espero que nuestros hermanos argentinos se concienticen sobre eso. Si Macri no está yendo bien, paciencia, luchen para mejorar, o (elijan) alguien de su línea, pero lo que no puede es volver Cristina”, agregó.

Bolsonaro recordó que durante la campaña electoral del pasado octubre ya advirtió a los electores que si el Partido de los Trabajadores liderado por el encarcelado expresidente Lula vencía los comicios, Brasil también se convertiría en una Venezuela.

El Gobierno brasileño insistió que el movimiento liderado por Guaidó ‘no fue derrotado' y reiteró que ‘hará todo lo posible, dentro de los límites‘ para que Venezuela recupere la normalidad.

Fuente: EFE /