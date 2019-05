Asaltaron y violaron a un joven trans en Tucumán: “Te vamos a volver macho”

Un joven trans de 24 años denunció que tres ladrones le robaron, lo golpearon y luego lo violaron con la rama de un árbol en un barrio de la capital tucumana. La víctima relató lo sucedido en un video que subió a sus redes sociales y aseguró que la Policía no incluyó el abuso sexual en la denuncia que él realizó en la comisaría.

El hecho ocurrió el miércoles a la mañana pero se conoció un día después, luego de que Lucas Gargiulo publicara la denuncia en Facebook. En el video el joven contó que ex transexual, que hace poco más de un año comenzó un tratamiento hormonal y que cambió su DNI.

Lucas relató que una cuadra antes de llegar a su casa, en la calle Paso de los Andes, fue atacado por tres asaltantes. "Me venían a robar, les entregué la billetera y el celular en el acto, pero aun así me golpearon y me caí al piso", contó.

"Ellos pensaba que era gay y me gritaban ‘puto, te vamos a volver macho’, mientras me golpeaban", agregó. Tras quitarle sus pertenencias empezaron a sacarle la ropa. "Cuando me bajaron los pantalones y se dieron cuenta que no tenía pene, empezaron a pegarme con más bronca, agarraron un rama que encontraron en la vereda y con eso me violaron", señaló.

"Les digo de todo corazón que no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque te destroza el alma, te destroza la vida", resumió.

El joven afirmó que mientras estaba siendo atacado había cinco policías parados a unos pocos metros que pudieron ver y escuchar lo que sucedía y "no hicieron nada".

Cuando logró liberarse de los atacantes, Lucas volvió a su casa donde vive con su tía y ambos fueron a la comisaría de la zona para realizar la denuncia. "Los policías recibieron la denuncia sólo por robo y agresiones, no así bajo la figura de abuso. No pusieron nada, pero nada, de la violación", indicó el joven.

El titular de la comisaría, Juan Reinoso, aseguró que se había recibido el parte vinculado al robo y las lesiones, pero no por violación. "Aparentemente, no denunció eso", informó.

Lucas fue atendido este jueves en el hospital Avellaneda, donde realiza el tratamiento hormonal. La médica Fabiana Reina contó a los medios que se aplicó el protocolo de asistencia a las víctimas de violencia sexual.

"Le hicimos la evaluación general y ginecológica y presenta lesiones corporales de un ataque", explicó Reina, quien dijo que "el informe realizado pasará por el departamento jurídico del hospital y después se enviará a la fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual" para el inicio de la investigación judicial.

Tras la difusión del caso, desde la sede local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) pidieron una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley.

Fuente: Télam, Clarín y La Gaceta