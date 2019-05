Scocco no se pone plazos para regreso en River

Ignacio Scocco, delantero de River, evitó este viernes poner plazos para su retorno a la actividad, pese al optimismo que exteriorizó el médico Carles Pedret, prestigioso profesional que visitó en España por sus recurrentes lesiones en el gemelo de la pierna derecha.

“En ningún momento estuvo en duda mi continuidad en River”, aclaró, y enseguida lanzó que “no hay tiempo” para su retorno a las canchas, porque hay que ser “cautos” e ir “viendo la evolución de la lesión”.

“Me hice estudios que en Argentina no tenemos la posibilidad de hacernos. Nos vamos conformes y sabiendo los pasos a seguir.

Tengo que ver el tema de la dieta para evitar problemas o disminuir el riesgo”, explicó sobre la justificación de su viaje a Madrid.

En referencia a cómo fue el encuentro con Pedret, el delantero de River detalló sobre la reunión: “Quedé contento, tuvimos una muy buena charla y buena predisposición del doctor, sacamos cosas positivas. Un viaje necesario en conjunto con el club. Hemos tomado la decisión para tener otra opinión profesional. La idea principal es ponerle fin a esta problemática”.

Más temprano, en declaraciones a TyC Sports, el propio médico había asegurado que la lesión que padece el jugador “no es importante” a la vez que dijo que “evoluciona correctamente” y que “se recuperará seguro”.

“La lesión evoluciona correctamente y no es una lesión importante, por lo cual se considera que se recuperará seguro”, reveló Pedret, tras lo cual manifestó: “La lesión tiene que ver con el estilo de juego y no es extraña. Era compleja al principio, pero los médicos de River hicieron un gran trabajo y el futbolista volverá sin problemas”.

Scocco, de 33 años, se lesionó por primera vez la zona del gemelo de la pierna derecha el 3 de noviembre de 2018 en la derrota 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata por la Superliga y a partir de ahí nunca volvió a tener continuidad.

Luego se resintió de la lesión antes de la final de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid mientras que en enero pasado durante la pretemporada volvió a tener molestias al igual que en un entrenamiento el 21 de marzo y nunca llegó a recuperarse.