Se autoinculpó un homicidio para ayudar a cómplices

Sorpresivamente uno de los tres delincuentes que segaron la vida de un joven en el barrio 20 de Febrero decidió prestar declaración indagatoria, luego de que los tres implicados se negaran a hacerlo durante la audiencia de imputación, pero luego se retractó.

Rolando Emanuel Subía, alias "Rolo", asumió la totalidad de la culpa en el homicidio de Marcelo Facundo Arias, quien fue hallado sin vida por un hermano.

La autoincriminación del detenido fue informada por el fiscal penal Pablo Rivero.

El representante del Ministerio Público dijo oficialmente que uno de los imputados por el homicidio de Marcelo Facundo Arias se responsabilizó por el hecho y, pese a que intentó desvincular a los otros acusados, la investigación continúa para determinar la participación de cada uno, ya que los testimonios recogidos hablan de un crimen en el que participaron más de tres personas.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Rivero, informó que tras la audiencia de imputación concretada ayer por el homicidio de Marcelo Facundo Arias, uno de los tres imputados, Rolando Emanuel Subía, "Rolo" asumió ser el autor del hecho.

Pese a que con sus dichos trató de desvincular a Jesús Alejandro Gabriel Bautista, "Cholo", y a Juan Ignacio Pica, también imputados por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, Rivero explicó que por el momento su situación procesal no varía y que continúa con las tareas investigativas para determinar el grado de participación de cada uno.

El caso

Se sabe que el suceso no fue unipersonal y que en el mismo no solo se hizo uso del arma homicida, sino también de un arma de fuego que no se sabe si finalmente fue secuestrada.

Jesús Alejandro Gabriel Bautista, "Cholo", Rolando Emanuel Subía, "Rolo", y Juan Ignacio Pica, los tres detenidos, fueron sindicados por testigos como quienes salieron en persecución de un joven que terminó siendo su víctima.

El crimen de Facundo Arias, ocurrido en el barrio 20 de Febrero, es uno más de una serie de homicidios provocados por jóvenes, en discusiones o ajustes de los que nadie quiere hablar, al menos con seriedad.

Los tres fueron acusados de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y esa calificación sigue vigente, a pesar de un supuesto arreglo entre los detenidos. El joven Arias murió por un shock hipovolémico por herida de arma blanca