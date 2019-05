Solo 22 de los 350 transplantados en Salta hacen gimnasia

Hoy, viven otra vida. Aquella de hace 5 o 6 años atrás no es ni la sombra de la actual. Sus preocupaciones son otras, sus necesidades y las formas de vivir cambiaron. La afección de un órgano que les puso la vida en jaque los obligó a tomar decisiones impensadas, a vivir momentos que no quieren repetir y a luchar por cuestiones más importantes. Carlos Russo forma parte de la organización Deportistas Transplantados Salta. Hace cinco años tuvo que ser transplantado de los pulmones y el corazón.

En la actualidad trabaja como profesor de educación física en una escuela de barrio Santa Lucía y se esfuerza por concientizar sobre la importancia de la actividad física, ya que son pocos los que la incorporan después de la operación.

Russo recordó su camino después de la cirugía y la importancia que tienen la actividad física, en particular para los transplantados. El profesor fue operado en la Fundación Favaloro y cuenta que, al día siguiente de la cirugía, comenzó a realizar actividad física en la habitación.

Luego pasó a una sala de kinesiología, donde siguió con el proceso de recuperación. Desde ese momento tomó conciencia de que la actividad física sería fundamental para mantener su salud y evitar complicaciones.

A su regreso a Salta y en compañía de otros transplantados, organizó Deportistas Transplantados Salta. Su sueño es contar con un gimnasio con kinesiólogos y un médico que los guíe en función de las necesidades que tiene cada uno de los transplantados.

Russo destacó que, lamentablemente, la mayoría de los transplantados no toma conciencia sobre lo esencial y fundamental que es la práctica deportiva para seguir en un buen estado de salud. "En Salta, los transplantados son 350 y solo 22 realizan actividad física", destacó.

Entre los miembros de Deportistas Transplantados Salta hay una pequeña de seis años que recibió una donación de hígado y una abuela de 85, que es "la que más actividad tiene".

Una vida saludable

Antes del transplante, Carlos Russo jugaba al fútbol de manera profesional en Juventud Antoniana y, durante un partido del Nacional B, tuvo un infarto.

Gracias a su estado físico, se recuperó rápidamente pero de un momento al otro se elevaron sus plaquetas, el corazón quedó trabajando a un 30 por ciento y esto afectó sus pulmones.

En esta situación estuvo durante tres meses, internado en el hospital San Bernardo, a cargo del doctor Alejandro Fara, que le salvó la vida luego de permanecer 15 días en coma.

Necesitó un transplante doble. En el caso de Carlos, solo supo que su donante era de la provincia de Buenos Aires. Si bien escribió una carta al Cucai con la esperanza de saber quién le dio una segunda oportunidad de vida, nunca tuvo respuesta.

Con 26 años, Carlos tuvo un giro total en su vida. Si bien dejó el equipo de fútbol, por prescripción médica, sigue haciendo actividad física y deportes. Incluso tuvo la posibilidad de viajar al exterior para representar al país en competencias en Europa y también en Latinoamérica.

Este año quedó calificado para la Competencia Sudamericana de deportistas transplantados junto a dos salteñas, pero decidió no viajar.

"Ya estuve calificado antes y viajé. Tuve una experiencia hermosa pero ahora estoy viviendo un momento que no me quiero perder por nada. Acabo de ser papá y no puedo dejar de disfrutar cada uno de estos momentos", le contó Russo a El Tribuno.

Carlos participó en el Mundial de Málaga en 2017 y fue el abanderado salteño de los XII Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos para Trasplantados que se realizaron en Salta capital. Sus gestiones tuvieron mucho que ver con que la ciudad fuera por primera vez sede de los juegos en 2018.

El 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos, que se celebra desde 1998. En Argentina, esta fecha conmemora el día en que nació Dante, hijo de la primera beneficiaria de un trasplante de hígado, que se realizó en un hospital público de Buenos Aires en 1995.