Un Ejército Argentino al servicio de los salteños festejó su 209º aniversario

Para conmemorar el 209§ aniversario del Ejército Argentino, la más antigua de las Fuerzas Armadas, ayer, desde las 11 hubo un acto en el Campo Histórico de la Cruz. Los grupos que integran la V Brigada de Montaña desfilaron y exhibieron los equipos que usan durante los operativos.

Al terminar el acto oficial, ofrecieron mate cocido caliente, como es tradición cada 29 de mayo, y mostraron a niños y niñas los elementos con los que cuentan para trabajar.

Hubo un despliegue menor que el año pasado, ya que la mayoría de los soldados están en el operativo Integración Norte, en La Quiaca, Jujuy, donde El Tribuno estuvo la semana pasada.

El coronel Mariano Néstor Castelli, jefe de la V Brigada de Montaña, quien asumió el cargo el 31 de enero último, se mostró feliz durante el festejo. Él venía desde la Escuela de las Armas, en Campo de Mayo, Buenos Aires. En diálogo con la prensa, aseguró que "el Ejército (está) para proteger la vida, la libertad y la felicidad de todos los habitantes".

Manifestó que es "todo un placer" para él estar en Salta: "Estamos en el lugar y en el momento indicado y nuestra gente está consustanciada con nuestras misiones. Los salteños tienen algo muy bueno acá. Hay muchas capacidades para entregarles a todos ustedes".

La V Brigada de Montaña está conformada por cinco provincias -Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán- y se la comanda desde la Capital salteña.

En el NOA, más de 4 mil personas integran el Ejército. Se trata de la región que más inscriptos tiene en todo el país y las mujeres representan alrededor de un tercio del total de los miembros. "Además de hacer defensa en este sector, tenemos muchas cuestiones de protección civil", manifestó.

Ingresos voluntarios

Para hacer el servicio militar voluntario, este año se inscribieron 2.350 personas: 450 de La Rioja y Catamarca; 650 de Jujuy y 1.250 de Salta y Tucumán. Luego de los exámenes y de las revisaciones médicas, el número será menor. Quienes ingresen cobrarán un sueldo de unos 18 mil pesos y, si tienen hijos o hijas, recibirán un poco más. Tienen obra social, que brinda todas las prestaciones a nivel nacional, y cuentan con aportes jubilatorios.

El servicio militar voluntario dura hasta los 28 años de edad. Mientras tanto, pueden ingresar a la carrera militar a través de la Escuela de Suboficiales del Ejército, para ser suboficiales, o al Colegio Militar de la Nación, para ser oficiales.

Instituciones presentes

La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Provincia de Salta, Edith Cruz, fue invitada a participar en el acto. La cartera que ella encabeza tiene a su cargo la Subsecretaría de Defensa Civil, que comparte actividades y tareas con el Ejército Argentino, sobre todo en situaciones difíciles, como las catástrofes climáticas.

Al hablar con El Tribuno, expresó que trabajan de manera preventiva en los lugares más conflictuados ambientalmente y prevén la próxima temporada de verano. La funcionaria valoró la intervención del Ejército en las emergencias que hubo en 2018 y en 2019. Recordó que con el helicóptero militar evacuaron a más de 80 personas de Monte Carmelo, lo que no se podía hacer por tierra ni por agua.

Octavio Miguel Macías, veterano de la guerra de Malvinas, estuvo en el Campo de la Cruz junto a otros excombatientes. "Esta fecha, como el 25 de mayo, significa compartir en familia", dijo a El Tribuno.

Él hacía el servicio militar obligatorio cuando fue a Malvinas: "Le doy gracias a Dios que me tocó eso. Me enseñó muchos valores, que en la juventud no los veo, como el respeto por los demás. Agradezco a Dios y a la patria que me hayan dado la posibilidad de servirlos".