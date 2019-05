VIDEO | Urtubey resaltó que no se sumará a los que "discuten espacios de poder"

En un Delmi colmado de militantes, el precandidato a presidente y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, invitó a los salteños a iniciar una nueva marcha. "La marcha para liberar a la Argentina de la agonía, de la mediocridad y de la pobreza". Y agregó que "no se sumará a los que discuten espacios de poder".

“No es novedad lo que pasa hoy en el país. Así como le pasó a Güemes y a nuestros gauchos: mientras ellos daban la vida por la Patria, en Buenos Aires andaban de cabildeo y negociaciones. Fueron nuestros gauchos los que dieron la vida”, dijo el gobernador.

Luego de que su socio de Alternativa Federal, Sergio Massa, abriera la negociación con el kirchnerismo,el mandatario provincial dijo: “Amigos y amigas. Nadie nos pide que dejamos la vida. Los que nos piden los humildes de la Patria es que no dejemos las convicciones para transformar la Argentina en un país libre, justo y solidario. Aquí en Salta hemos caminado todos los años juntos y, a partir de ahora, iniciamos una nueva marcha: la marcha para liberar a la Argentina de la agonía, de la mediocridad y de la pobreza. Liberarla de aquellos que trafican con nuestros ideales que están dispuestos a dejar los sueños de generaciones y generaciones", resaltó.

"No nos vamos a sumar al espectáculo grotesco en donde los políticos discuten posiciones de poder, mientras la gente se caga de hambre en al Argentina, es una inmoralidad que no vamos a permitir. Lo que tenemos que hace por convicciones: ni Macri, ni Cristina. Hay alternativa en la Argentina. No se olviden de nuestra historia de nuestros viejos. hagamos la Argentina que nos debemos", dijo.