Beterette: “Esta es mi casa y la voy a defender a muerte”

“Persevera y triunfarás” es la frase que describiría el presente de Leandro Beterette en Central Norte. El jugador tiene una nueva oportunidad de alcanzar el tan soñado ascenso frente a Guaraní Antonio Franco de Misiones, desde el domingo 9 de junio, en la final de ida del Regional Amateur.

Beterette es uno de los sobrevivientes del plantel que no logró alcanzar el objetivo en la final del torneo pasado, al perder por penales frente a Racing de Córdoba.

Volver a estar en una instancia decisiva significa mucho para el defensor azabache, porque tiene la oportunidad de sacarse la espina que le quedó atravesada.

“El fútbol siempre te da revanchas, soy una persona de fe y lucho por lo que quiero. Me habían llamado de otros clubes y me ofrecieron más dinero, pero siempre me tiró más venir a Central Norte y pelear por conseguir el ascenso”, destacó Beterette en referencia a la apuesta que hizo por volver al club de barrio norte.

El defensor de Central dejó de lado el dolor que significó perder la final pasada, porque está abocado a la nueva oportunidad de ascenso que se le presentó. “No pienso mucho en lo que pasó, esto es todo nuevo, el club cambió, es casi profesional. Estamos haciendo las cosas bien, la dirigencia y los hinchas, estamos todos juntos y así se logran cumplir los objetivos”, expresó entusiasmado el formoseño.

Leandro Beterette fue uno de los jugadores que más eufórico y emocionado se mostró al eliminar a Ñuñorco de Monteros y alcanzar la final.

“No tengo a mi familia acá y les quiero trasmitir tranquilidad, tengo mucha alegría y emoción de volver a jugar una final. Esta vez es diferente, porque jugué casi todo el campeonato y fui levantando mi nivel de menor a mayor”, dijo el marcador de punta derecho, y agregó: “Cambié mucho, tengo más experiencia y trato de aportar eso dentro de la cancha”.

El defensor, un conocedor de la zona, tiene muy en claro que enfrentarán a un rival complicado. “Vimos algunos partidos de Guaraní y nos estamos metiendo en partido en cada entrenamiento. Sabemos que será un equipo duro como en toda final”, explicó.

El franjeado cuenta con exponentes de renombre: “(Hugo) Troche tiene mucha experiencia, estuvo jugando en Formosa hace poco y conoce bien la categoría, pero más que nada pensamos en nosotros, en nuestro juego y lo que podemos dar en Misiones”, confió el marcador de punta.

Beterette demostró tener un sentimiento muy especial por el club de barrio norte, donde vivió cosas muy difíciles y ahora tiene la chance de conseguir su primera gran alegría.

“Vamos a ir a ganar donde nos toque, esta es mi casa y la voy a defender a muerte. Estamos preparados para ir a Misiones. En una final puede pasar de todo, pero nosotros estamos muy metidos, comprometidos y sabemos lo que tenemos adelante”, concluyó el defensor cuervo, con sed de revancha y una alta dosis de fe en que esta vez la historia tendrá un final feliz.



A Misiones, por vía aérea

Los dirigentes de Central Norte confirmaron que el plantel que dirige Ezequiel Medrán se trasladará a Misiones vía aérea para enfrentar a Guaraní gracias al aporte del Gobierno de la Provincia. Está previsto que la delegación azabache se embarque el próximo viernes a las 6 y harán escala en Buenos Aires para llegar al mediodía. El técnico trabajará con el grupo en el complejo de Crucero del Norte.

Todavía no fue confirmado si Guaraní recibirá visitantes.