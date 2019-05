Muerto el rey, viva el rey: Beccacece por Holan en el rojo

Sebastián Beccacece quedó instalado como el único candidato para ser el reemplazante de Ariel Holan, apenas se desvinculó el entrenador que fue campeón de la Sudamericana 2017 con el rojo. Y este viernes, a menos de 24 horas, ya arregló de palabra.

“No hay chances de que se caiga, faltan detalles impositivos. No hay otro”, dijeron los de Avellaneda.

La intención es que firme el contrato entre lunes y martes de la próxima semana.

Tan seguro es el ingreso de Beccacece al rojo que se habló de la conformación del plantel. Y una posibilidad es el regreso del delantero Emmanuel Gigliotti, quien se fue del club en diciembre, según dijo, “por cuestiones futbolísticas”, aunque Holan negó un conflicto. En ese sentido, un dirigente se comunicó ayer con él para sondearlo e interiorizarse acerca de cuál es su situación en Toluca. El Puma desembarcó en México en enero, el club azteca pagó 2.800.000 dólares para incorporarlo y tiene contrato allá hasta el 31 de diciembre de 2021. El martes, cuando Independiente recibió a Aguilas Doradas de Rionegro (2 a 0), fue invitado por la dirigencia a un palco preferencial y vio al partido junto a Diego "Torito" Rodríguez, quien juega en Tijuana y también se marchó distanciado con Holan.

“Independiente es uno de los clubes de los que me hice hincha. En algún momento vamos a volver”, dijo el goleador, ya entrada la madrugada del miércoles. Gigliotti, de 32 años, jugó 14 partidos y convirtió tres goles en Toluca. Allá es dirigido por Ricardo La Volpe. Traerlo no será sencillo por el sueldo que cobra en Toluca.

Otros nombres que suenan con Beccacece: se habló de Matías Rojas, volante de Defensa y Justicia, pero ya arregló de palabra con Racing. También seduce Leonel Miranda, volante ofensivo surgido de las inferiores de Independiente que en su momento quedó libre. El Lolo fue dirigido por Beccacece en Defensa y recientemente acaba de frenar su traspaso al Tijuana a la espera de un llamado del rojo. El colombiano Andrés Roa (Huracán) y el delantero Federico González (Tigre) son del agrado de parte de la CD. Los últimos dos también integraban la lista de jugadores que quería traer Holan.

Además, en las últimas horas se filtró un video en el que Nico Fernández, delantero de Defensa, cuenta que “puede ser” que juegue en el rojo. Aunque luego el jugador dijo que fue una broma. Igual, Uvita interesa. También suena Daniel Montenegro como asesor.