Urtubey dijo que no debe haber exclusión en el acuerdo que impulsa el Gobierno

El gobernador Juan Manuel Urtubey, precandidato presidencial de Alternativa Federal (AF), Juan Manuel Urtubey, dijo hoy que ‘es necesario generar consensos‘ en referencia al acuerdo impulsado por el Gobierno, y sostuvo que ‘no puede haber exclusión en esta convocatoria‘, al ser consultado sobre si debería incluir a la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner.

‘Es importante generar consensos. Es cierto que hubiera sido mejor que se hubiera ofrecido este acuerdo antes, pero no participar ahora también sería perder una oportunidad‘, afirmó el gobernador salteño en diálogo con radio Mitre.

También dijo que por el momento el acuerdo ‘es un borrador sobre el que tenemos que hablar‘, pero que estima que ‘sobre los 10 puntos propuestos, hay un acuerdo mayoritario en la Argentina‘.

En tanto, consideró que ‘el segundo tramo es el diálogo entre los distintos sectores‘.

‘Yo vengo insistiendo en la necesidad de hacer algo este estilo desde hace mucho tiempo, así que hay que ser coherente con lo que uno plantea‘, explicó.

En referencia a ‘generar consensos‘, amplió con que, ‘por ejemplo, en el punto vinculado a la reforma laboral, seguramente yo pienso otra cosa que lo que dice el Gobierno‘.

‘Pero al final del camino necesitamos una mesa de diálogo‘, insistió.

Por otra parte, afirmó: ‘Que yo crea que hay cosas que no se están haciendo bien no significa que no me pueda sentar a una mesa a dialogar, y en estos términos hablamos‘, confió en referencia a la conversación que mantuvo ayer con el presidente Mauricio Macri.

Además, respondió que una convocatoria de ese estilo ‘no puede tener ningún tipo de exclusión‘, al ser consultado sobre si se debería convocar a Cristina Kirchner.

Sobre la negativa al acuerdo adelantada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, Urtubey manifestó: ‘Todos, todos los dirigentes se llenan la boca hablando de consensos, y luego no están a la altura; me parece que así no se gobierna un país‘.