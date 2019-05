Atlético Tucumán lo dio vuelta, "limpió" a Talleres y se las verá con River

Atlético Tucumán derrotó esta tarde a Talleres de Córdoba, por 2 a 0, revirtió la derrota 2-3 en el partido de ida en la capital de la provincia mediterránea, y clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Superliga, instancia en la que enfrentará a River, que el viernes eliminó con goleada a Aldosivi de Mar del Plata.

Leandro Díaz (7m.St) y Javier Toledo de penal (38m.St) marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio José Fierro y arbitrado por Jorge Baliño, que amonestó en el local Yonathan Cabral, quien llegó a la quinta amarilla y no podrá estar en el primer partido ante el "Millonario".

Talleres tuvo la primera acción de riesgo, al minuto de juego, cuando Tomás Pochettino intentó desde el borde del área y la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Cristian Lucchetti.

De inmediato respondió Atlético, con un cabezazo de Javier Toledo sobre el travesaño, y luego con una gran jugada entre el propio Toledo y David Barbona que terminó en un mano a mano de Leandro Díaz con Guido Herrera que ganó el arquero.

Sobre el cierre del primer tiempo, el elenco tucumano tuvo la más clara, tras un centro de Barbona que no llegaron a conectar ni Rodrigo Aliendro ni Toledo.

Y en la respuesta desde afuera del área probó Nahuel Tenaglia y la pelota se elevó por encima del travesaño.

En el inicio del complemento Atlético llegó a la apertura del marcador, cuando Toledo bajó la pelota en el borde del área chica y asistió a Díaz, quien venció a Herrera.

Talleres respondió con un buen desborde de Mauro Ortiz y el pase atrás para Sebastián Palacios, que remató desviado.

Y sobre el final, Ramiro Carrera fue derribado en el área y Toledo lo transformó en gol, tras "picar" la pelota.

El próximo fin de semana -en día a determinar- Atlético Tucumán recibirá a River en el partido de ida de los cuartos de final de la flamante Copa.



- Síntesis -



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Mathías Abero; David Barbona, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y Gervasio Núñez; Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Miguel Araujo, Juan Cruz Komar y Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Federico Navarro y Juan Ramírez; Mauro Ortiz, Dayro Moreno y Sebastián Palacios. DT: Juan Pablo Vojvoda.



Goles en el segundo tiempo: 7m. Díaz (AT) y 39m. Toledo (AT), de penal.



Cambios en el segundo tiempo: 20m. Joel Soñora por Tenaglia (T), 26m. Ramiro Carrera por Núñez (AT), 30m. Gonzalo Maroni por Navarro (T), 33m. Juan Cruz Kaprof por Barbona (AT), 35m. Diego Valoyes por Palacios (T) y 37m. Juan Mercier por Díaz (AT).



Amonestados: Cabral, Leyes, Núñez y Toledo (AT); Ortiz y Komar (T).



Árbitro: Jorge Baliño.



Estadio: José Fierro (Tucumán)