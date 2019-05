Acusan al ministro Garavano por “extorsión” y pedirán su juicio político

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria pedirá el juicio político del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, al considerar que existió una "maniobra extorsiva" contra el ex juez Carlos Rozanski; luego de que trascendiera un supuesto audio de una conversación entre el funcionario y el ex juez, en la que lo presiona para que renuncie.

“El accionar del ministro de Justicia amerita claramente el pedido de juicio político y en los próximos días lo vamos a estar presentando", anunció el jefe de bloque, Agustín Rossi.

Para el bloque kirchnerista, esto se suma "al ataque a jueces independientes como (Alejo) Ramos Padilla y al coucheo a Leonardo Fariña para perjudicar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, maniobras en las que presuntamente participó Garavano".

"Es una vergüenza cómo viene actuando el ministro y cada día se nota más su interferencia en un poder que se supone independiente", remarcó Rossi en un comunicado en el que se hace referencia al audio que hizo trascender el propio Rozanski y forma parte de una conversación en la que también interviene el ex presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral.

Luego, en declaraciones al canal C5N, el legislador por Santa Fe sostuvo que Garavano "encabeza un sistema de presión" a los jueces, por lo que debe dejar su cargo.

"El primer juez en la Argentina que quiere investigar al poder, a ese juez lo quieren echar", agregó Rossi sobre Ramos Padilla.

El caso sale a la luz luego de que Giselle Robles, ex abogada de Fariña, afirmara que mantuvo una reunión con su ex cliente y el ministro de Justicia y reconoció que al financista "se le guionaba su declaración".

“La reunión fue en Ministerio de justicia, en el despacho del doctor Garavano", afirmó Robles, quien indicó que se registró "una conversación muy amena, una charla muy dinámica" de "una hora más o menos".

En declaraciones al canal C5N, la letrada sostuvo que el encuentro se dio en el marco de "la necesidad de libertad de Fariña, sus ganas de quedar en libertad".

"Llegó a acordar con distintos mecanismos del Estado para efectivamente tener su libertad", dijo Robles, quien precisó: "Él tenía una cuestión donde se le pautaba, se le guionaba su declaración a través de mails, de distintas pautas".

Robles señaló que en esos correos electrónicos "la necesidad fundamental era la inclusión de la obra pública dentro del relato de Fariña".

"Fueron las condiciones que se le impusieron a Fariña para obtener su libertad. Fariña quedó en libertad en función a este acuerdo para incluir la obra pública en su declaración", afirmó.

Robles explicó: "Desde que renuncié a la causa de Fariña vengo de ser perseguida desde con denuncias penales, intentos de robo y seguimientos hasta en el colegio de mis hijos, situaciones bastante feas".

"Es una forma de protegerme a mí y a mi familia", dijo la letrada, al ser consultada sobre por qué realiza declaraciones en este momento.

Al relatar el encuentro, indicó que ante una consulta de Fariña sobre gestiones que quería realizar ante el empresario Lázaro Báez para que también ingresara en un programa de protección de testigos, "la respuesta del ministro fue que no se meta en ese tema porque Báez ya estaba bastante operado".

El dato que ahora compromete a Garavano surgió durante ese supuesto encuentro, cuando el ministro le dijo que "se quedara tranquilo" porque la inquietud de Fariña era por uno de los juicios que tenía próximo en La Plata, dado que "Rozanski ya estaba afuera".

También dijo que el ministro le aseguró que "en idénticas condiciones estaba el doctor (ex camarista Eduardo) Freiler y (el juez federal Daniel) Rafecas".

En una entrevista con Letra P un día después de dejar su cargo como juez del tribunal oral, Rozanski afirmó que el único nexo que lo une con Rafecas -juez de primera instancia- y con Freiler -juez de Cámara- es que los tres tomaron intervención en el caso de Papel Prensa. "Es la única forma de entender por qué tanta saña", describió.

Fuente: BAE Negocios