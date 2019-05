Gerbaudo recibe apoyo de figuras del básquet nacional

Con el hashtag #DiegoALasCanchasYa varias figuras del básquet argentino mostraron su apoyo al momento que está viviendo el base cordobés Diego Gerbaudo, exjugador de Salta Basket.

Como expuso El Tribuno en su nota de ayer, el jugador está suspendido desde noviembre del año pasado por un doping positivo tras tomar un té de coca, pero tras la disolución del Tribunal de Disciplina nunca se impuso una sanción efectiva y el base no sabe cuándo volverá a jugar.

La mayoría se expresó a través de Twitter. Lucas Victoriano, exjugador de la Selección Argentina, señaló: “No debe haber cosa peor para un deportista que no poder hacer su actividad. Espero que pronto se solucione el tema que aparta lamentablemente de @diegogerbaudo de las canchas y que vuelva a disfrutar del básquet. Abrazo enorme Diego y fuerzas en tu lucha”, expresó Victoriano. En ese tenor se expresaron también Gabriel Mikulas, Juan Bruzzino, entre otros.

También por las redes sociales, Gerbaudo agradeció el apoyo recibido. “Quiero agradecerles el apoyo y cariño que me brindaron estos días, son cosas que uno no se las olvida nunca más y dan fuerzas para seguir adelante”, dijo el jugador.