Tarde de Reyes y victoria cuerva en el Plinio Zabala

La gema más preciada de Central Norte brilló en Jujuy. Una vez más, Fabricio Reyes exhibió su resplandor de goleador en el Plinio Zabala, donde el cuervo derrotó a Talleres de Perico por 3 a 1, por los cuartos de final de ida del Torneo Regional Amateur 2019.

Cuánto vale en esta instancia decisiva tener una joya de la envergadura de la “Perla”, quien lució su máximo esplendor goleador al marcar los tres tanto de la victoria azabache.

Lo que logró Central Norte tiene un valor sumamente importante porque logró sacar adelante un partido muy complejo en un reducto de juego hostil, quedando con un pie adentro de la próxima fase.

Tal como se lo presumía, el expreso periqueño dirigido por Gustavo Módica salió a tratar de imponer su juego con un planteo táctico que sorprendió: línea de tres en la defensa y cinco volantes en el mediocampo.

El equipo de Ezequiel Medrán no se salió de lo planificado. Intentó adueñarse de las acciones sin perder la tranquilidad, consciente que mantener el cero era una prioridad porque restan por jugarse 90 minutos En Salta.

La primera mitad fue muy pareja. Talleres, con el despliegue de Diego Pascuttini en el círculo central, intentó hacer daño a la visita, acompañado de la potencia de Darío Zampini y Maxi López.

El cuervo no se quedó de brazos cruzados: buscó imponer el juego de Lucas Quiroz y abastecer a Diego Núñez y Reyes, pero no logró hacer la diferencia.

La idea de ofensiva de ambos equipos fue muy clara, algo que no pudieron desarrollar por la constante presión que impusieron.

Aún así el expreso generó algo más de peligro, sin provocarle grandes sobresaltos al cuervo.

El cero del primer tiempo le sentó bien al partido: ninguno hizo los méritos suficiente para abrir el marcador.

Todo cambió en la segunda mitad, ya que el juego se hizo friccionado y cargado de infracciones.

Talleres no se resignó y de a poco hizo retroceder unos metros a Central Norte. Justo en ese momento el cuervo sacó a relucir una de sus mejores armas, de contragolpe: la “Perla” Reyes, la gema azabache más preciada, se iluminó y “en una baldosa”, como se dice en la jerga futbolística, superó a tres rivales y definió con gran categoría dejando sin respuestas a Martín Llanos, arquero periqueño, convirtiendo el 1 a 0 transitorio.

Lo de Reyes fue un verdadera obra de arte, una destreza que solo los grandes goleadores poseen: a lo difícil lo transforman en fácil.

La ventaja trajo la calma a Central Norte y despertó cierta intranquilidad en Talleres, que intentó asimilar de mejor manera la ventaja visitante.

Así nació el segundo gol del partido: otra vez el azabache supo sacarle provecho a una contra, a los 26’: Reyes abrió por derecha para Quiroz, que remató cruzado y se encontró con la resistencia de Llanos; el rebote que quedó servido a la “Perla”, quien no perdonó y marcó el dos a cero.

El resultado de cuartos de final de ida parecía sentenciado, el cuervo había logrado sacar una buena ventaja y el local no podía descontar.

Talleres encontró su premio a los 31’: una clara infracción de Eduardo Buruchaga sobre Martín Esparza le permitió a Maxi López, de penal, achicar la diferencia.

El expreso volvía a la vida y su sueño de lograr la igualdad estaba más cerca y fue en su búsqueda, algo que finalmente no logró.

Sobre el final del partido, Central Norte sacó a relucir una vez más su joya: Fabricio Reyes recuperó una pelota en mitad de cancha, salió de contra tirando un caño, le sirvió la pelota a Ronaldo Martínez, quien intentó definir, pero le sacaron el remate sobre la raya y el rebote le quedó nada menos que al máximo goleador azabache, la “Perla”, quien con total frialdad convirtió en 3 a 1.

Quedaban algunos minutos adicionales por jugar, pero los hinchas de Talleres de Perico mostraron su descontento, ingresaron el campo de juego y el partido fue suspendido por falta de garantías.



El resultado:

TALLERES 1 C. NORTE 3

M. Llanos (5) M. Pegini (6)

N. Rivero (5) L. Beterette (5)

J. Serrano (5) F. Rodríguez (6)

M. Blanco P. Krupoviesa (6)

M. Miguel (6) E. Buruchaga (4)

M. Vilca (5) N. Issa (5)

D. Pascuttini (6) O. Young (6)

M. Esparza (5) M. Iglesias (5)

M. Aguirre (5) L. Quiroz (5)

M. López (5) D. Nuñez (5)

D. Zampini (5) F. Reyes (9)

DT: G. Módica DT: E. Medrán

Goles, ST: 18’ y 26’ Fabricio Reyes (CN), 31’ Maxi López (T) de penal, 46’ Reyes (CN).

Cambios, PT: F. Peinado por Issa (CN). ST: 21’ R. Martínez por Núñez (CN) y Espinoza por Aguirre (T), 37’ F. Ortega por Quiroz (CN).

Incidencias, ST: 49’ expulsado Iglesias (CN).

Jornada: Cuartos - Ida

Estadio: Plinio Zabala

Árbitro: Nélson Bejas (6)