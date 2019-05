Mirá el error en el último capítulo de Game of Thrones que se volvió viral

Se sabía que los últimos seis episodios de Game of Trones iban a causar revuelo entre los seguidores de la serie de HBO. Se sabía también que las teorías sobre cómo terminar la octava y última temporada iban a provocar intensos debates en las redes apenas se fueran emitiendo los capítulos. Lo que nadie imaginaba es que esas polémicas iba a tener que ver con algo que nada tiene que ver con quién se sentará en el Trono de Hierro.

Es que a pocas horas de emitirse el cuarto capítulo, las redes sociales se llenaron de las imágenes compartidas por atentos espectadores que detectaron que en el minuto 15.39 del capítulo, en el momento en que Jon Snow festeja junto a Tormund y algunos de sus hombres y Daenerys mira el afable intercambio desde su lugar en la mesa, frente a ella reposa un vaso descartable de los que se suelen vender en las cadenas de cafeterías.

El traspié generó una catarata de bromas y memes que por un rato distrajeron a los espectadores de la emoción de un episodio que despidió a uno de los personajes más queridos de la historia de la manera más violenta y usual en Game of Thones. Y no faltaron los memes

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ