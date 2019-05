El ex jefe de Gabinete y actual aliado, Alberto Fernández, cuestionó con dureza el acuerdo de Cambiemos. "El Gobierno quiere corresponsabilizar a toda la oposición por las malas políticas de ellos", alertó por C5N.

Cristina Kirchner no está de acuerdo con los 10 puntos de Macri: "Es imposible que firme"

La ex presidenta Cristina Kirchner no se sumará al pedido de "consenso" que planteó el Gobierno a cinco meses de las elecciones generales de octubre por considerarlo "electoralista". Así lo adelantó Alberto Fernández, su ex jefe de Gabinete y actual aliado de la senadora.

“Es imposible que Cristina firme este acuerdo. Nos mandaron una carta, no creo que haga falta mucho más que responder con otra carta”, anticipó Fernández.

El ex jefe de Gabinete abundó sobre los motivos del rechazo a las propuestas que plantea Mauricio Macri: "Por un lado, son argumentos bastante obvios como la estabilidad en momentos de cambio de Gobierno" y, por otro, "son 10 puntos inaceptables".

¿Por qué inaceptables? "Estamos de acuerdo que el país debe vivir en equilibrio fiscal pero si se logra con chicos sin vacunas no lo apoyaremos", aclaró.

Fernández señaló cosas que llaman la atención: "Hablan de un sistema previsional sustentable, pero sabemos qué quiere decir eso. También plantean cambios laborales. ¿Hablan de un nuevo modelo de flexibilización? ¿Le quieren dar más libertad a los empresarios? Son todas cosas que no sabemos y no estamos de acuerdo", continuó.

A su juicio, el Gobierno "está tratando de buscar aire en un monento agobiado en el que se encuentra" y "quiere coresponsabilizar a toda la oposición por las malas políticas de ellos".

El hombre de consulta de la ex jefa de Estado, que reaparecerá públicamente el jueves en la Feria del Libro, aclaró que la carta que recibió Cristina Kirchner el lunes "no tiene ninguna convocatoria real, no hay ningún llamado a reunión".

Fernández fue categórico al analizar lo que busca el Presidente con este acuerdo de consenso: "Todo esto empezó con un sentido electoralista que busca dividir a la oposición. Decir quiénes son buenos y quiénes malos para dañar la imagen de Cristina Kirchner".

Y ante las críticas del oficialismo que se vendrán por la negativa de CFK de firmar los 10 puntos, Fernández avisó: "No es mala voluntad, sino que no se entiende lo que están haciendo. El acuerdo es una clara imagen de que se quedaron en la deriva y no saben para dónde ir".

Fuente Minutouno