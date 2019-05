“Llegó con un diagnóstico presuntivo de dengue hemorrágico y las tres pruebas dieron negativo”

“El diagnóstico presuntivo con el que vino de Tartagal es una cosa.El diagnóstico definitivo además de tener las dos pruebas de laboratorio negativas en el hospital del Milagro, único laboratorio que tiene capacidad y está autorizado por Nación para hacer los diagnósticos dio negativo”, dijo Roque Mascarello, ministro de Salud de la provincia sobre el caso del paciente Albis, un profesor de Tartagal que fue derivado al hospital del Milagro con un diagnóstico presuntivo de dengue hemorrágico.

Mascarello explicó que aparte de los dos resultados negativos se envió una tercera prueba a Buenos Aires y que el diagnóstico final del paciente Albis fue Púrpura trombocitopénica, una enfermedad de la sangre que se trata con corticoides y que en los próximos días recibirá la historia clínica compelta del paciente. Dijo también que cuenta con una nota del Imac, donde consta de que el paciente nunca estuvo en ese lugar. No estuvo por consulta externa. No estuvo internado y tampoco le hicieron ningún tipo de laboratorio porque nunca concurrió a ese lugar", finalizó.

Por su parte la Coordinadora de Epidemiologia de la Provincia, Griselda Rangeón, ratificó que los resultados de los análisis virológicos estandarizados para determinar la infección por virus dengue en el paciente Pedro Albis, domiciliados en Tartagal, realizados en el Laboratorio de Virología del Hospital Señor del Milagro, no confirmaron dicha sospecha. Aclaró también, que dicho laboratorio es de referencia provincial para realizar la confirmación de diagnósticos de dengue, zika y chikingunya y que el sub sector privado no posee establecimientos validados para realizar el análisis virológico confirmatorios de estas patologías, por lo cual, las muestras procedentes de pacientes atendidos en mismo, se derivan al laboratorio del Hospital Nuestro Señor del Milagro.

Albis ingresó al hospital Señor del Milagro con un “diagnóstico presuntivo”de dengue desde Tartagal y que fue descartado por laboratorio con primera y segunda muestra negativa. Además, se mandó una tercera muestra al laboratorio de Pergamino que también dio negativa.