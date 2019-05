Un débil descargo que sembrós dudas en el polémico ascenso de Estudiantes (RC)

El defensor uruguayo Juan Tejera, que había afirmado que su equipo, Estudiantes de Río Cuarto, ascendió de manera arreglada a la Primera B Nacional, hizo ayer un débil descargo que lejos estuvo de aclarar la situación.

“Ese audio está editado. Son una serie de audios largos. Ahí hago referencia a una tercera persona que me dice eso. Me peleé con todos mis amigos del grupo de WhatsApp”, dijo el oriental a TyC Sports.

En el audio dado a conocer por el canal C5N, Tejera había sido contundente: “Cuando vine al club, me dijo el presidente: ‘Vení que vamos a ascender, ya está todo hablado y este año vamos a ascender nosotros’. Al pasar los partidos, empezaron a cobrar a favor de nosotros cosas que nada que ver. Cualquier falta o algo, era todo a favor de nosotros”.

Tejera afirmó ahora haber charlado con el presidente de Estudiantes que “entendió” lo ocurrido, y confesó: “No tengo cara para mirar a mis compañeros, por no saber cómo pedirles perdón”.

“El ascenso lo ganamos de manera legítima. No soy quién para dudar de la honestidad de los árbitros. Estoy muy apenado, no sé cómo mirar a mis compañeros”, afirmó.

En el mensaje original, el uruguayo había manifestado: “Siempre teníamos un penal a favor o los árbitros mismos metían para adentro. Por eso te digo que ya estaba todo arreglado el ascenso y no fue algo luchado. Acá estaban todos arreglados los árbitros, de visitante o de local ganábamos sí o sí. Dicen que le debían un favor al presidente desde el año pasado”.

Por su parte, Estudiantes sentó su postura rechazando las afirmaciones por ser “falsas, injuriantes y descalificadoras. La base del actual plantel y el cuerpo técnico, llevan casi 3 años y medio trabajando juntos en este proyecto de ascenso”.