La pureza de Libros de Artistas en un recorrido por el Bellas Artes

Un formato de arte que no suele exponerse en la provincia de manera continua. En un espacio que invita a intervenir, que no marca distancia e invita a permanecer.

El libro de artista es una obra de arte realizada en su totalidad o en gran parte por el propio artista, mantiene la pureza del artista que lo piensa y él mismo lo ejecuta.

En “Bitácoras, Libros de Artistas” se puede recorrer el Museo de Bellas Artes de Salta (MBAS) y vivir la experiencia de palpar el arte desde la concepción pura del artista.

“A diferencia de lo que la gente cree, el Libro de Artista no necesariamente cumple con el formato de libro, es una propuesta sumamente rica”, afirmó Carolina Mitchel, directora del MBAS en un recorrido con El Tribuno por la muestra y agregó ejemplos: “En la prehistoria, en la cuevas de Lascoux o las de Altamira, en la que retrataban animales como una cuestión mágica, porque el arte pasaba a ser algo mágico que lo que dibujaban en la caverna lo iban a encontrar cuando salieran a cazar, eso mismo es tomado como libro de artista, o los jeroglíficos de los egipcios también pueden ser tomados como libro de artista”.

En la muestra, que permanecerá hasta el 30 junio, se puede apreciar parte de libros que participaron en el stand argentino de la Feria del Libro de Artista de New York 2018, en Felifa (Feria de Libros de Fotos de Autor), además de libros, objetos y hojas de artistas salteños. Las obras van a pertenecer a la nueva colección del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires.

“Esta muestra es un formato que hace mucho no se presentaba en Salta, es una forma de abrir el espectro e invitar a todos los que pasan a ver la muestra a participar, tocando, siendo parte”, indicó Mitchel.

Invitación a intervenir

En la sala principal del MBAS se destinó un lugar bajo el nombre “Prohibido no intervenir”, para que con catálogos de muestras anteriores ignotos y fugaces artistas los intervengan y formen parte del Libro de Artista que el espacio está armando, resignificando las obras de los artistas que expusieron en el lugar.

Carolina Mitchel, quien es una entusiasta del arte y promotora de la cercanía con la comunidad, aseguró que los museos y el arte abren una infinidad de posibilidades. “Al arte hay que acercarlo y generar más dispositivos para que el museo deje más dudas que certezas, que quien llega se vaya con disparadores para volver o para hacer...”.

Con esa premisa en la primera sala la exposición de Mercedes Urtubey, “Marca indeleble”, trabaja con el concepto de la ceniza, en este caso reflejando “la muerte del libro” e invita a ser parte de su obra con una pila de libros como lo real, unos recipientes con cenizas como lo que fue y con las mismas lo que puede ser a través de las huellas que los visitantes dejan en una pared negra iluminada con luz azul.

En otra sala, enfrentadas, conviven los libros de Patricia Godoy -que se impone con su presencia en hojas recicladas y los grabados que los ilustran- y de Loli Rodríguez, quien fue primer premio 2015 en Grabado del Salón Provincial de Artes Visuales de Salta.

El recorrido no deja de sorprender con Adriana Martell que con valijas relata su arte, o Ivana Salfiti, que trabaja con origamis y presenta una pieza que “cae” de una mesa a otra, o bien el libro del artista cubano- salteño Alexander Guerra también de material reciclado.

Se suman entre otros destacados locales como Otilia Carrique, Emilce Ruiz y Silvia Katz.