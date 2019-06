El fiscal se opuso al pedido de Cristina Kirchner para viajar de nuevo a Cuba

Tal como había hecho la última vez que viajó la ex mandataria, Diego Luciani se pronunció en contra de que se autorice a CFK a salir del país

El fiscal federal Diego Luciani se opuso hoy al viaje de la ex presidenta Cristina Kirchner a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner del 2 al 10 de julio. Lo hizo mediante un dictamen de cuatro carillas que presentó ante el Tribunal Oral Federal 2, que ahora debe resolver si acepta o no el pedido de la ex mandataria.

"Ante la obligación de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad (art. 1 de la Ley 27148), así como de aventar cualquier riesgo que impida el normal desenvolvimiento del juicio, es que me opondré a la petición", sostuvo Luciani.