Marcela Baños y una dramática confesión: "Cuando tenía 21 años me drogaron y me violaron"

Una dramática confesión realizó Marcela Baños hoy en vivo, cuando reveló que a los 21 años fue drogada y violada varias veces por dos mujeres y un hombre que captaban jóvenes y las engañaban prometiéndoles prepararlas para ser modelo.

"Cuando yo tenía 21 años conocí en el colectivo a alguien que me dijo que iba a estar en Miss Argentina. Pero me hicieron el entre. Empezó todo muy lindo, y resulta que me salvé de caer en manos de gente muy mala pero aún así tuve que atravesar algo muy difícil", empezó relatando su terrible testimonio, en el programa "Intrusos".

En medio del llanto y pidiendo perdón a sus padres, la conductora del ciclo "Pasión de Sábado" reveló: "En una casa donde vivía conocí a un hombre y dos mujeres, me dijeron que me iban a enseñar a desfilar. Cada vez que me juntaba con ellos me daban un té, con el que me drogaban. Yo caía dormida. Eso sucedió varias veces, una de esas me desperté y tenía una persona encima mío. Es terrible para una mujer aceptar que fue violada".

También afirmó que le costó mucho tiempo superar el trauma que había vivido, que encontró su salvación en los animales: "Lo puedo hablar porque pasaron veinte años de esto, en ese momento no hubiera podido explicar absolutamente nada. Aceptar, entender todo eso, para mí fue muy difícil. Por eso Pasión para mí siempre fue muy importante. La cumbia para mí siempre fue alegría, la gente me saluda con mucho cariño en la calle".

Y finalizó diciendo: "Yo estoy segura de que me salvé de una trata. Yo me tuve que preguntar un día '¿Esto me pasó? ¿Es real?'. Pasé por situaciones muy oscuras, oscurísimas. Mis viejos se están enterando en este momento. Es muy difícil contárselo a sus padres. Tuve que sacar la fuerza de donde no la tenía. No se lo pude decir a nadie. Antes te juzgaban, no es como ahora".