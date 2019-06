Urtubey eufórico: “Hay vida en la Argentina sin Macri y sin Cristina y es mucho mejor”  

El gobernador de Salta y precandidato presidencial por Consenso Federal 2030, Juan Manuel Urtubey, aseguró hoy que "hay futuro en Argentina sin (Mauricio) Macri ni Cristina (Kirchner)", al hablar en La Matanza en el primer acto de campaña del espacio que encabeza con su flamante socio político, Roberto Lavagna.



"Créanme, hay vida en Argentina sin Macri, ni Cristina y es mucho mejor que el actual presente. Vamos a caminar por Argentina junto a Roberto Lavagna para construir una Argentina que pueda incluir a todos", señaló Urtubey durante un discurso en un club de la ciudad de González Catán.



El mandatario salteño aseguró que tanto a él como al ex ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner no los mueve "ningún interés personal".



"Vamos a poner de pie este país entre todos. No buscamos intereses personales y trabajamos para que la gente pueda recuperar la dignidad que la corrupción, la insensibilidad, les arrebataron", remarcó.



De esta forma, Urtubey presentó el espacio que surgió entre su sector de Alternativa Federal y Consenso 19, la agrupación de Lavagna, cuyo acercamiento se aceleró tras la decisión del senador Miguel Angel Pichetto de integrar como precandidato a vicepresidente la fórmula que encabezará el Presidente Maurico Macri.



"Respeto la decisión de Pichetto, pero no la comparto. En la política no todo son cargos. Con Lavagna nos comprometimos a sacar a los argentinos de esta grieta y lo vamos a hacer", remarcó Urtubey en declaraciones a la prensa tras el acto.