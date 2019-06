Para Bettina Romero, Sáenz se contradice al apoyar el frente de Urtubey

La diputada provincial consideró hoy que Gustavo Sáenz, al haberse anotado en el espacio que apoyará la fórmula Lavagna-Urtubey, incurrió en una contradicción. “Tendrá que explicar cómo va a ser un candidato que viene a mostrar una alternativa en Salta y está trabajando para el sector del gobernador actual. Ahí empiezan las contradicciones”, dijo Romero esta mañana por Radio Salta.

"Yo estoy en política y no me gustan las confusiones. No me quiero imaginar los ciudadanos que, además de los miles de problemas que tienen se preguntan qué pasa con los políticos que primero están en un lugar y después en otro", acotó.

La legisladora no descartó presentarse como candidata a intendenta de la capital salteña, aunque aclaró que aún falta tiempo para esa definición. "A mí me gustan los desafíos y sobre todo me gusta seguir trabajando fuertemente por esta ciudad donde nací, donde elijo vivir y donde hacen falta tantas cosas. Definitivamente mi compromiso por Salta siempre está y agradezco a los sectores que me plantearon que propongamos un proyecto para la intendencia de la ciudad pero también entiendo que no es el momento y quiero ser cautelosa. Hoy se está debatiendo la cuestión nacional, nuestras elecciones se desdoblaron y terminaremos votando en noviembre, entonces falta tiempo. Sí puedo adelantar que tengo una enorme vocación de servicio y haría muchas cosas diferente en la ciudad", dijo en la entrevista radial.

En cuanto al compañero de fórmula que eligió Mauricio Macri, Bettina Romero dijo que fue “una grata sorpresa” que el seleccionado sea Miguel Ángel Pichetto. "Ha triunfado en el gobierno una visión amplia, que tiene que ver con dialogar, buscar consensos y puntos de unión y no en cerrarse", sentenció.