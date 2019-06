Los ojos del mundo se posan en América 

Una nueva Copa América comienza esta noche. El seleccionado de Brasil, con la baja sensible de su máxima estrella, el delantero Neymar, se medirá con Bolivia, en el partido que abrirá la 46ª edición.

Se trata de un certamen que atraerá al mundo del fútbol, que se jugará en cinco sedes (San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Alegre, Belo Horizonte y Río de Janeiro), que tendrá algunas novedades como la utilización del VAR en todos los partidos, importantes premios económicos, la implementación de las nuevas reglas del fútbol y doce selecciones (las 10 de Sudamérica, y Qatar y Japón como invitados) peleando por el trofeo que se entregará el domingo 7 de julio.

La principal novedad probablemente sería la utilización del VAR en todos los partidos, tras una fuerte inversión que decidió hacer la Conmebol para minimizar los errores arbitrales. El videoasistente podrá advertir al árbitro la revisión en acciones de gol/no gol, penal/no penal y roja directa o confusión de identidad de un sancionado. En todos los casos el árbitro es quien tiene la decisión final y puede ratificar o modificar un fallo con el solo informe de su asistente o revisando la pantalla al costado del campo de juego.

Además, entrarán en vigencia algunas variantes reglamentarias, como por ejemplo: cualquier mano que derive en gol será sancionada, por más que sea accidental; al momento de la ejecución de un penal, el arquero deberá tener al menos un pie sobre la línea del arco, entre otras variantes.

En cuanto al premio económico, Conmebol decidió aumentarlos un 27% aproximadamente. Cada participante tiene asegurados unos 4 millones de dólares, más allá de los resultados. Por pasar a cuartos de final recibirán un premio de 2 millones más, el que termine cuarto ganará 3 millones, el tercero, 4 millones, el segundo 5 y el campeón embolsará 7,5 millones más.

Por otro lado, casi la mitad de los brasileños no ve a su selección como favorita para ganar la Copa América. Consultados sobre si consideran que la “selección brasileña es favorita para ganar la Copa América que se realizará en Brasil”, el 46% respondió no, frente a un 39,6% que dijo sí y un 14,4% que no sabe o no respondió, indicó una encuesta del instituto Paraná Pesquisas.

La muestra se tomó vía telefónica a 2.071 personas mayores de 16 años entre el 4 y el 6 de junio. Precisamente, ese último día la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la baja del delantero del Paris Saint-Germain por la “gravedad” de la lesión en el tobillo derecho.

Además, el 70% de los encuestados reconocieron estar poco o nada interesados en la Copa América, en la que los brasileños buscan su novena estrella en la competición.

Los organizadores de la Copa informaron el miércoles que solamente han vendido el 65% de las entradas de los 26 duelos, frente al 70% que esperaban tener comercializados para esa altura. Aunque se mostraron esperanzados en que las ventas repunten una vez que se inicien los partidos.