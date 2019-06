Así salió a la cancha la Selección Argentina y cantó el himno en el partido debut de la Copa América 2019

ASÍ SALIÓ LA ARGENTINA A LA CANCHA

Los 22 protagonistas salieron al campo de juego en Salvador de Bahía. Con los capitanes a la cabeza, Messi y Falcao.

SEAN ETERNOS LOS LAURELES

Los 11 argentinos, vestidos de celeste y blanco, entonaron el Himno nacional. Y los hinchas explotaron en la tribuna.

HIMNO DE COLOMBIA

El primer turno fue para los colombianos. Hubo varios conocidos en el elenco cafetero: James Rodríguez (ex Banfield), Wilmar Barrios (ex Boca) y Falcao (ex River, de arranque. En el banco espera Edwin Cardona (ex Boca).