A 205 años de la victoria gaucho en el Santuario de Sumalao

Al alba del 12 de junio de 1814, los gauchos de Güemes cayeron por sorpresa sobre las fuerzas realistas que estaban en el paraje de Sumalao, al mando de los coroneles Martínez de Hoz y Alvarez Sotomayor.

"Güemes, desde su campamento principal en Concha -cuenta el doctor Atilio Cornejo en su Historia de Güemes- el 15 de junio de 1814 informa al general Fernández de la Cruz, que el comandante que tenía en los campos de Salta le dio parte que el 12 (junio) a las 7 de la mañana se rompió fuego en el Santuario de Sumalao, que duró hasta las 9 del día, donde perdió el enemigo (los realistas) un oficial y tres soldados muertos... ".

Los detalles

Los patriotas integraban las "Avanzadas de los Campos de Salta" y estaban al mando del comandante don Pedro José Zavala. La acción bélica ocurrió frente al Santuario de Sumalao, cuando una expedición realista descansaba luego de haber salido el día antes de la ciudad de Salta hacia el sur del valle de Lerma. Los españoles expedicionaban en búsqueda de vituallas ya que diariamente debían alimentar las tropas que ocupaban la ciudad. Eran unos tres mil hombres y una buena cantidad de animales de silla y de carga.

Y también incursionaban por el Valle de Lerma con el ánimo de sembrar terror, pues querían escarmentar a los paisanos que permanentemente escondían sus bienes o les robaban ganado vacuno, caballar o cualquier alimento que podían. Es que esa era la guerra de recursos.

Al salir de la ciudad, en su marcha hacia el sur, los realistas habían sido atentamente observados y seguidos por las partidas de Zavala, las que se desplazaban en paralelo por los faldeos de las serranías del este y también costeando el río Arias.

Sembrando terror

A poco de salir de la ciudad, la expedición realistas encontró un paisano al que tomaron prisionero, torturaron y mataron de la forma más cruel. Al pasar por Cerrillos hicieron otro tanto pues torturaron, mataron, descuartizaron y desparramaron los restos de otro vecino del poblado.

Luego de estos actos de barbarie, siguieron hacia el sur hasta el santuario de Sumalao donde pasaron la noche del 11 y 12 de junio de 1814. En eso estaban cuando a la 7 del nuevo día fueron atacados por los gauchos. El golpe patriota les causó tanto daño (muertos, heridos y prisioneros) que el coronel realista Alvarez Sotomayor trató de refugiarse en las casas del Bañado, pero continuó su huyendo hasta el río de la Quebrada (Chicoana). Allí trataron de hacer mediodía pero otras vez las fuerzas patriotas, al mando de los alférez Falagani y José Fernández, los hicieron huir precipitadamente hacia el callejón a la ciudad. Pero al pasar por los rastrojos de Calixto Gauna fueron soprendidos por Luis Burela y Manuel Gómez, quienes con una descarga le causaron más bajas: seis soldados y un oficial. Simultáneamente, los patriotas lograron reunir cuatro partidas en el lugar con las que continuaron el asedio hasta la capilla de La Merced donde por las altas horas, optaron por replegarse al monte. Al alba del nuevo día, otra vez cayeron de sobre ellos persiguiéndolos hasta el río Segundo (Arenales), ya en las afuera de la ciudad.

“Soy amigo de Güemes, pero más amigo soy de la verdad”

Opinión por Martín Marongiu

“Soy amigo de Güemes, pero más amigo soy de la verdad”, parafrasea a Ammonio, en su obra “La vida de Aristóteles”. Significa que, por más admiración que sentía por su maestro, juzgaba más importante la verdad, que la fidelidad a una persona.

Hace algunos meses, recorriendo una librería, llamó mi atención un libro que se titulaba “Conspiración contra Güemes. Una novela de bandidos, patriotas, traidores”, de Elsa Drucaroff. Si bien no soy gran lector de novelas históricas, me invadió el impulso que me persigue desde chico: apropiarme de cualquier cosa que tenga que ver con Güemes. La novela es recomendable para todos los que gusten del género o solo tengan ganas de leer algo distinto, pero se vuelve riquísima en torno a los interrogantes y el análisis de los conceptos que vierte la autora sobre cuestiones muy caras a la construcción historiográfica de la figura de Güemes. Desde el prólogo, en la primera página del libro, la autora, haciendo hablar a una de las protagonistas, dispara la pregunta crucial del libro, le pregunta su nieta, el 17 de junio de 1880, si ya han comenzado a rendirle homenaje a Martín Güemes, “al bandido que ellos mismos mataron, aunque no lo admitan”.

A mediados de la década del 70, Michel de Certeau propuso un verdadero cambio en torno a la reflexión epistemológica de la historia como disciplina, y el principal aporte, fue en torno a la influencia del presente sobre el acto de escritura del historiador; un problema que vivió en carne propia, cuando al intentar llevar adelante sus estudios, comprendió que la ausencia y la alteridad con su objeto de estudio se le imponían. Para Certeau, la historia se vuelve una operación práctica, llevada adelante por el historiador, en un determinado lugar social, empleando prácticas científicas determinadas y finalmente transmitidas en la escritura.

En cuanto a la primer variable, el lugar social, se hace referencia a, entre otras cosas, el lugar social de producción de la investigación, atendiendo a las presiones, privilegios y particularidades con las que se gestó, en tanto condicionantes de los métodos, intereses y preguntas de cualquier historiador. En otros términos, se trataba de reconocer en el discurso historiográfico las influencias del cuerpo social y la institución del saber.

Y es aquí donde me quiero detener, a riesgo de recibir severas críticas de mis profesores de la universidad. El lugar social, el lugar que ocupa el sujeto-historiador en la pirámide social del espacio donde vive, condiciona las preguntas que le formule al pasado, ya que su situación personal sesga la mirada. Es la realidad del tiempo presente lo que nos interpela y el pasado quien nos responde, pero el presente no nos interpela a todos por igual, puesto que no todos vivimos la misma realidad y por tanto, el pasado nos brinda las respuestas a la medida de nuestras preguntas.

Cuando en la novela, la autora pregunta si ya comenzaron a homenajear a Güemes, lo pregunta desde su tiempo, desde 1880, a 59 años de su muerte, pero lo más interesante es la respuesta que le da, mucho más adelante en el libro. Dice la protagonista: “Vas a ver como los mismos que lo mataron lo transforman en héroe. Vas a ver a los hijos, nietos y bisnietos de los que planearon asesinarlo, de los que no descansaron hasta terminar con él, incluso a algún viejo que trabajó por su muerte y todavía está vivo, como todavía estoy yo... vas a verlo marchando a la cabeza de los pobres para homenajearlo, robándoles a su Tata, matándolo otra vez, ahora asfixiándolo en el mármol. ¡Mira que les han robado...! Y ahora van a robarles la memoria. (...) Está muriendo el bandido y nace la estatua de mármol. (...)”.

Si leyó hasta aquí, se dará cuenta de que lo que está en juego es la operación historiográfica que se cierne sobre Güemes. El libro del que hablamos es una novela, la autora se permite licencias, pero más se permite denunciar la apropiación de la imagen del hombre y el lector atento, se dará cuenta de que, en los términos de Certeau, está invitando a repensar desde el presente la imagen del Güemes construida en torno al lugar social que ocupaban los historiadores locales de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, si en aquel momento necesitaban justificar el accionar de sus antepasados y legitimarse en los puestos de poder que ocupaban, pues sano sería ahora preguntarnos, desde nuestro presente, si esa operación historiográfica, no fue una forma más de quitar del medio a quien a poco de andar camino de la independencia se animó a reconocer virtudes, capacidades y fundamentalmente derechos en aquellos que nada podían ni tenían.

Sería importante, pensar un Güemes que responda a los interrogantes de hoy, desde el lugar social que deseemos interpelarlo, pero más adecuado a la realidad de los tiempos que corren, más adecuado a lo que el hombre-héroe hizo con su vida y por la vida de quienes creyeron en él.

Por eso, y aquí, hablo desde el corazón y no desde la razón, en el próximo desfile, más vale un gaucho mal vestido, con caballo cansado y una montura deslucida, que cien caballos peruanos con apero enchapado, si en el corazón del jinete no está el espíritu de Martín Güemes, el Tata de los pobres. Y ese será, quizás, el comienzo de una operación historiográfica de un Güemes que incluya más “lugares sociales”.