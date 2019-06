No es la primera vez que una mujer desnuda y su pareja irrumpen en la vía pública.

No es la primera vez que la misma pareja irrumpe en la ciudad y altera el orden. El viernes por la noche una mujer totalmente desnuda y un hombre discutían en el ingreso de un comercio de comidas ubicado en el pintoresco Paseo Güemes. Ambos forcejeaban al parecer discutiendo por algún tema en particular cuando una comerciante decidió filmar el desagradable episodio (Ver Web de El Tribuno).

"No es la primera vez que estos dos hacen un escándalo así, encima ella entró a mi negocio y me tiró todas las bandejas de comida que tenía. Llamamos al 911 y después de una hora cayeron dos policías jovencitos en bici para preguntar lo que había pasado. Esto no puede ser, los comerciantes necesitamos seguridad en serio", le dijo a El Tribuno el comerciante perjudicado y muy preocupado.

En otro punto de la ciudad, hace algunas semanas, la misma pareja ofrecía un espectáculo similar. "El vago la estaba haciendo cagar a la mina, la verdad que no se entiende muy bien por qué salen a hacer eso a la vía pública pero lo más preocupante es que se meten en los negocios generando inseguridad. El tipo lleva un cartel colgando como de discapacidad pero al parecer no tiene nada de discapacitado", apuntó otro de los comerciantes de la zona.

Más allá del escándalo y confuso episodio que una vez más repite la pareja, la preocupación de los comerciantes pasa por la seguridad que deberían recibir en tiempo y forma. "Hemos llamado al 911 desde distintos teléfonos y no puede ser que después de una hora caigan dos bicipolicías jovencitos a preguntar lo que había pasado", mientras la pareja siguió su curso anormal con dirección a la Vicente López. "Dónde está la seguridad para los comerciantes, los turistas y salteños en general", se preguntaban las personas perjudicada en el Paseo Güemes, un lugar que hace algunos meses fue inaugurado en el marco del Día Internacional del Turismo.

Algunos comerciantes creen que es una puesta en escena por parte de la mujer y su pareja para ingresar a los locales y robar. Lo cierto que no es la primera vez que aparecen y exponen el mismo papelón.