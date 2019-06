Independiente realizó una oferta por Lucas Menossi pero fue rechazada

Independiente realizó una oferta insuficiente por el volante de Tigre Lucas Menossi y continuarán las negociaciones entre las partes para buscar un acuerdo.

La institución de Avellaneda ofreció 2.200.000 millones de dólares en bruto, a cambio del 80 por ciento del pase, aunque la respuesta desde la dirigencia tigrense fue negativa.

"Hay más de un millón de dólares de diferencia", aseguró una fuente de Tigre a Télam.

El volante de Tigre, que jugará la Primera B Nacional y la Copa Libertadores de América del 2020, mostró sus intenciones de emigrar pero aún no está claro su destino. En caso de no mejorar el número desde el lado de Independiente, el jugador puede irse a Emiratos Árabes.

Por otro lado, la dirigencia del club de Avellaneda encabezada por Hugo Moyano emitirá una oferta similar por el defensor de Defensa y Justicia Alexander Barboza, dirigido allí por Sebastián Becaccece. La única diferencia es que en este caso será por la mitad del pase.

Barboza fue uno de los bastiones del equipo de Florencio Varela, que finalizó segundo en la pasada Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y le sirvió de trampolín al entrenador para llegar a Independiente.

En otro orden, Independiente trabajó esta mañana con este grupo: Milton Álvarez, Gonzalo Rehak y Renzo Bacchia (arqueros); Villalba, Nicolás Figal, Alan Franco, Sergio Barreto, Juan Sánchez Miño, Fabricio Bustos y Gonzalo Asís (defensores).

Francisco Silva, Nicolás Domingo, Fernando Gaibor, Diego Mercado, Pablo Pérez, Blanco y Carlos Benavídez (mediocampistas); Martín Benítez, Gastón Togni, Alan Velasco, Albertengo, Silvio Romero, Mauro Molina, Jonathan Menéndez, Gonzalo Verón y Francisco Pizzini.

Por otra parte, los futbolistas Julián Vitale, Nicolás Messiniti, Ezequiel Denis, Leonel Álvarez y Brian Gauna se entrenaron apartados del grupo porque no serán tenidos en cuenta por el nuevo director técnico.