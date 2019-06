Diego Maradona: “No me estoy muriendo”

Diego Maradona aclaró ayer que no se está “muriendo” y salió así al cruce de diferentes versiones periodísticas, en las que se señalaba la posibilidad de que el Diez tuviera Alzheimer.



“Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país y cada vez hay más. Les hablo porque mienten, hablan de Alzheimer y no saben lo que quiere decir esa palabra, es muy jodida. Mucha gente se muere por eso y yo no me estoy muriendo”, apuntó en Instagram.

“Estos hijos de ya saben que la tiran para crear confusión y a mí no me va. Esto es no saber hacer periodismo, es tomar el camino más corto y querer ganarle al otro pero yo ya gané porque fui el número uno del fútbol y me lo gané en una cancha”, continuó el astro.

Además, Maradona escribió: “Muchachos, con las enfermedades no se jode...”.