Condenaron a una mujer por abusar del amigo de su hijo

Una mujer fue condenada a tres años de prisión por haber abusado a un adolescente de 15 años para saldar una deuda de dinero que tenía con él. Entre 2016 y 2018, Luciana Soledad Vera, de Villa Guillermina, a 130 kilómetros de Reconquista, en Santa Fe, le pidió plata varias veces al chico. Ahora, recibió la pena de ejecución condicional en un juicio abreviado, además de tener que pagarle $ 90 mil a la víctima.

Todo empezó cuando la mujer de 34 años, que trabaja en una mutual de préstamos, le pidió dinero al chico, que era amigo de su hijo. Pasada una semana el adolescente le recordó la deuda y ella le dijo que se lo podía devolver “en especias”. Primero fueron fotos íntimas. En otra ocasión Vera le pidió diez mil pesos. Luego lo invitó a su casa, lo acostó en su cama y abusó de él.

Tras varios encuentros, aunque Luciana le aseguraba que se cuidaba con pastillas, fingió un embarazo y le exigió al joven 45 mil pesos para practicarse un aborto. Ante esa situación, el adolescente se los sacó a sus papás en secreto absoluto. Pero ellos descubrieron todo a partir de un mensaje que mandó el chico usando el teléfono de la mamá. “El hecho no hubiese ocurrido, no hubiese existido si la víctima no tenía medios. La victimaria sabía exactamente quién iba a ser su víctima y por eso lo manipuló. Si el chico no hubiera tenido acceso a dinero, ella no hubiera hecho eso”, sostuvo el fiscal del caso en Reconquista Hoy.