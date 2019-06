Adiós a WhatsApp: En estos teléfonos ya no se podrá descargar la App

Desde el 1 de julio de 2019 es posible que WhatsApp ya no esté disponible en Microsoft Store. Eso quiere decir que los móviles con sistema operativo Windows Phone ya no podría descargar la app desde esa tienda.

A su vez, tal como se anunció hace un tiempo, a partir del 31 de diciembre de este año no se podrá seguir usando la app en esos celulares. Es decir que ningún smartphone con Windows Phone podrá continuar utilizando este servicio de mensajería.

Cabe destacar que como ya no se está desarrollando la app para esos sistemas operativos es posible que algunas funciones dejen de operar de manera correcta.

A su vez, en las siguientes plataformas ya no se podrán crear cuentas nuevas ni volver a verificar perfiles existentes. Sin embargo, si ya se cuenta con WhatsApp, se podrá continuar utilizando hasta las siguientes fechas:



En el caso de Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior, así como los iPhone con iOS 7 o anterior dispondrán de esta herramienta hasta el 1 de febrero de 2020.

No hay manera de migrar el historial de chats entre dispositivos con sistemas operativos distintos, desde la misma plataforma; aunque existen algunas apps de terceros que permiten hacer este traslado.

Lo que sí se puede hacer, desde la app, es optar por recibir los historiales de chats por correo electrónico o alguna otra vía. Para eso hay que ingresar en Ajustes, presionando los tres puntos en el margen superior derecho, luego ir hasta Chats/Historial de chats/exportar chat y seleccionar todas las conversaciones que se quieran conservar.