Del Potro: “No sé si el del otro día fue mi último partido”

El tandilense, de 30 años, anunció por las redes sociales que Ángel Cotorro, el especialista que lo venía atendiendo, estará a cargo de la intervención quirúrgica en la ciudad española de Barcelona. En el video dio detalles de la cirugía y puso en duda su continuidad como tenista profesional.

Del Potro repitió una lesión inusual en el tenis (ya le había pasado en octubre del año pasado durante el Masters 1000 de Shanghai) cuando se resbaló en su partido de la ronda inicial del ATP 500 de Queen's, sobre césped, el que le ganó al canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4.

Eso que pareció un simple traspié producto de un mal movimiento se agravó con los estudios que se le efectuaron en Londres, en principio para ver si corría riesgo su presencia en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que se jugará en la capital inglesa desde el 1 de julio. Sin embargo, "Delpo" se perderá el resto de la temporada.

"Quería contrarles que después de hablar con los médicos y ver los estudios, me aconsejaron que la cirugía es el mejor tratamiento. La mejor opción pensando en mi salud y en el tenis, es la operación. Es un momento duro, pasar de nuevo por esto no me lo imaginaba ni un poco", manifestó Del Potro a través de un video que posteó en su cuenta de Instagram.

"No sé qué va a pasar más adelante, ojalá pueda recuperarme bien, que pueda volver a tener salud en mi rodilla. No sé si el del otro día (contra Shapovalov) fue mi último partido de tenis o no. No puedo saberlo ahora. Veré más adelante cómo es la recuperación y para qué estoy, pero les agradezco el apoyo y la fuerza que me dan, de corazón", concluyó Del Potro.

El tenista ganador del US Open 2009, campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016, medalla de bronce olímpica en Londres 2012 y de plata en Río 2016, tuvo en su carrera otras cuatro operaciones, tres en la muñeca izquierda y una más en la derecha. Después de esas cuatro intervenciones y varios períodos de meses sin poder pisar las canchas, Del Potro alcanzó el mejor ranking de su carrera, el número 3, en agosto de 2018.