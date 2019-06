“El sueldo del legislador salteño es excesivo”

Para la diputada Mary Martínez de Chicoana los legisladores salteños ganan lo suficiente para subsistir y aportar a la asistencia social en sus pueblos. De los casi 80 mil pesos de dieta de un diputado provincial, la legisladora de la jurisdicción de El Carril Chicoana entrega todo su sueldo al trabajo social para sus vecinos.

Según cuenta la legisladora, no es demagogia lo que pregona, tiene que ver con la realidad de un político con cargo público, parado frente al día a día de sus vecinos. Con varios años en la carrera política Maria “Mary” López de Martínez como es su nombre completo expresó que entre la gente y el político actual existe una brecha significativa.

“Hoy no alcanza con nada. Pero el sueldo de un legislador alcanza para ayudar en parte a la gente. Yo sigo insistiendo que nuestra dieta es excesiva, pero si una parte importante de este monto la destinamos a la acción social, se justifica”, acotó la legisladora.

Acción vecinal

Martínez sin tener una gran estructura política en el departamento realiza varias actividades para los vecinos. Entre capacitaciones, ayudas a estudiantes y mujeres en estado de vulnerabilidad social. “Antes el legislador disponía de la asistencia de las comunas. Desde hace tiempo este mecanismo que no era nada bueno se cortó. El legislador depende de su bolsillo. Y no está mal. A mí me alcanza para subsistir y para producir actividades y ayudas a los vecinos”

Es sabido que los legisladores de la cámara baja salteña son los que menos ganan a nivel país. Están dentro de los 10 últimos del escalafón nacional. Sin embargo el rumor de pasillos sobre gastos extras y ayudas políticas por gentilezas compartidas, esta cifra puede aumentar en Salta.

“No me consta, con lo que yo ganó me alcanza lo suficiente para asistir a mis vecinos. Mo tarea es legislativa. Y no dejó de realizar actividades en El Carril y Chicoana. Para mi está bien el monto de la dieta de diputado provincial”.

Martínez dice que llega a diferentes rincones del departamento con asistencia a los vecinos. Todo es solventado por su dieta de legisladora. Chicoana es una jurisdicción bastante complicada por su geografía. Desde las escuelas y parajes ubicadas en la ruta provincial 33 pasando por la ruta nacional 68 hacia El Carril.

Explica que realiza su actividad todo el año redondo. No especula con los tiempos de campaña electoral. “La gente te va a votar por tu trabajo. Si el legislador no aparece nunca y sólo lo hace en tiempos de pedir el voto, la respuesta será otra”. No es la primera vez que la diputada resalta el excesivo sueldo que cobran los legisladores provinciales salteños.