Semana clave para que Medrán siga en Central Norte

Ya pasó más de una semana del ascenso de Central Norte al Federal A y la mayoría de los jugadores retornó a sus ciudades natales.

Si bien hay consenso para que Ezequiel Medrán continúe como técnico del cuervo, aún no hay nada oficial que confirme que seguirá al frente del equipo.

De todas maneras, desde Rafaela, Medrán mantiene contacto con la dirigencia y en esta semana posiblemente se llegue a un acuerdo. “Esta semana seguramente tenga todo más claro”, le contó Medrán a El Tribuno.

Mientras tanto, los futbolistas también esperan el llamado para saber si seguirán o no para lo que viene.

Jugadores como Lucas Quiroz y Marcos Valsagna deberán reincorporarse a Atlético Rafaela tras finalizar el préstamo, lo mismo ocurrirá con el paraguayo Ronaldo Martínez, quien se sumará a las filas de Cerro Porteño, dueño de su pase.

La idea del cuerpo técnico es mantener una base, la estructura está armada y el cuervo quiere refuerzos de calidad para ser protagonista en el Federal A y buscar el ascenso a la B Nacional antes de su centenario.

En cuanto a refuerzos, varios jugadores fueron ofrecidos a la comisión directiva de Central Norte pero mientras continúen las negociaciones con Ezequiel Medrán, no arreglarán con ningún futbolista.

Cabe destacar que el cuervo terminó como el mejor equipo de todo el Torneo Regional Federal Amateur, siendo el único invicto del certamen con quince triunfos y solamente cuatro empates y también el más goleador del torneo con cincuenta y tres tantos a favor y solamente diez en contra.