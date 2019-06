Cristina Fiore: "Yarade hizo bien en defender lo que más quiere que es su familia"

La senadora nacional brindó una conferencia de prensa junto a intendentes y representantes de distintas cámaras para manifestar su preocupación por los hechos de inseguridad que sufrió el exjefe de Gabinete. No confirmó que también haya bajado su candidatura.

La senadora nacional Cristina Fiore, tras la renuncia del jefe de Gabinete Fernando Yarade, dio esta tarde una conferencia para "solidarizarse" con el exfuncionario y su familia luego de que denunciaran haber sido espiados anoche con un drone, tema que ya estaría siendo investigado por la Justicia. "Hizo bien en defender lo que más quiere que es su familia", expresó.

Según informó la legisladora, este no es el primer evento de inseguridad que sufrió Yarade sino que recibió amenazas concretas hacia él y sus hijas. Una de estas amenazas se había dado a conocer públicamente al asumir en diciembre de 2017, cuando le llegó un mensaje que decía "Te vamos a llenar la cabeza de plomo" y otro más violento: "Cuidá el culo porque vas a encontrar las cabezas de las mellizas en la basura".

De todas maneras, en el encuentro -que tuvo lugar en el hotel Alejandro I- la senadora nacional por el espacio Pares, no confirmó que Yarade se baje de la precandidatura de gobernador y que tampoco había sido algo hablado: "Hoy estamos acá, no vamos a discutir la cuestión electoral y tampoco tuve la oportunidad de hablar con él", dijo a los medios presentes. Y remarcó: "No es bueno mezclar esta situación personal con lo político".

La senadora no negó que la renuncia tomó a todos por sorpresa durante el último acto que brindó Yarade ya que minutos antes habían hablado de actividades gubernamentales para los próximos días como un viaje a Metán.

Fiore estuvo acompañada hoy por al menos tres intendentes: Gustavo Solís (Rosario de la Frontera), Ernesto Kila Gonza (San Lorenzo) y Daniel Moreno (Vaqueros). Además, estaban presentes representantes de cámaras y dirigentes agropecuarios, entre otros.