Ramasco dejó de ser técnico de Gimnasia y Tiro

¡Malas noticias! Gimnasia y Tiro sufrió una baja inesperada y quizás la menos deseada por los dirigentes: Daniel Ramasco decidió dar un paso al costado y no continuará como técnico de la primera local del albo en el torneo Anual de la Liga Salteña.

Los malos resultados en el certamen doméstico despertaron un descontento en algunos hinchas, quienes manifestaron su disconformismo desde la tribuna insultando a Ramasco

Gimnasia logró tan solo una victoria en el torneo, un empate y tres derrotas, de las cuales las últimas dos fueron consecutivas.

“Lo analicé tranquilo en casa y con la familia, veo cosas que no me gustan, sobre todo el ambiente que se está generando. Hay gente que no entiende que el Anual es fútbol amateur, usa esos partidos para ir a insultar a la dirigencia y a los chicos. Es mi manera de proteger a los chicos”, expuso Ramasco en el programa radial Equipo 10, confirmando su salida del club de calle Vicente López.

El extécnico albo confiaba en el trabajo que se venía realizando apostando a la formación y al crecimiento de los chicos.

“Me gusta mucho capacitarme y me siento capacitado para ser técnico. Me cuesta alejarme del club que amo”, expresó el Gato con cierto dolor en referencia a la drástica decisión que tomó y agregó: “El club apostó siempre a la formación de los chicos y apuntar a eso es pensar a futuro. Para seguir con ese proyecto estoy siendo una piedra en el camino”, opinó.

Por último, el Gato Ramasco, un profesional muy respetado en el ambiente futbolístico, le dejó un mensaje a los fanáticos albos: “El hincha tiene que ir apoyar a los chicos que son del club y son el futuro. Yo no voy dirigir este domingo ante Juventud”, adelantó.

Con el alejamiento de Ramasco, el fin de semana el equipo quedaría en manos de Carlos Castilla y Sergio Mazza.